Β. Μαρτζούκος στη «Ν»: Δύσκολο το Κογκρέσο να επιτρέψει την παραχώρηση F-35 στην Τουρκία

Τη διεθνή ατζέντα σχολίασε στην εκπομπή Rush Hour του Naftemporiki TV με τη Χριστίνα Κουσουνή, ο ναύαρχος ε.α. Βασίλης Μαρτζούκος.

Αναφερόμενος στην συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τόνισε πως «θα επικεντρωθούν κυρίως στην θετική ατζέντα».

Στη συνέχεια δήλωσε πως «θέλω να πιστεύω πως θα υπάρξει ένα απόλυτα θετικό αποτέλεσμα» στο ζήτημα του καλωδίου Ελλάδας και Κύπρου, αναφερόμενος στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σχετικά με τη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ, ανέφερε ότι παρά τη φιλική διάθεση του Αμερικανού προέδρου προς τον Τούρκο ομόλογό του, θεωρεί δύσκολο το Κογκρέσο να επιτρέψει την παραχώρηση F-35 στην Τουρκία, και λόγω των πιέσεων από πλευράς Ελλάδας και Ισραήλ.

Τέλος, τόνισε ότι «η Ρωσία παρατηρεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες αυτές τις εξελίξεις, καθώς κύριο μέλημα των ΗΠΑ είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί σημαντική οικονομική πηγή για τους Ρώσους».