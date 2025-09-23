Γ. Φλωρίδης για υπόθεση Ρούτσι: Κανείς υπουργός δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό – Η Δικαιοσύνη λειτουργεί με σαφείς διαδικασίες

«Κανείς υπουργός δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό» σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος σε σχόλια ότι η κυβέρνηση μπορεί με ένα «νεύμα» να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη, με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητεί την εκταφή του γιου του που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

«“Κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει” – είναι προσβλητική αυτή η διατύπωση – σαν να είναι μαριονέτες οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης» τόνισε ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας», σήμερα Τρίτη.

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «απαξιωτική συμπεριφορά προς ανθρώπους που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τον θεσμό».

Τόνισε, δε, ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με σαφείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες και ότι είναι «μεγάλο ψέμα να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται».

Αναγνώρισε πως καθυστερήσεις πολλές φορές υπάρχουν επειδή «η Δικαιοσύνη δεν είναι όπως η πολιτική· δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση, με βάθος και επάρκεια σε κάθε αίτημα».

Ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για προσπάθεια απαξίωσης της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως «ο λαός δεν κάθεται να κάνει αναλύσεις· όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί».

Επανέλαβε, δε, ότι «η θέση και η στάση της κυβέρνησης είναι πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».

Οι αλλαγές στη Δικαιοσύνη

Στην αρχή της ομιλίας του, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει, λέγοντας ότι καλούνται να αποδείξουν ότι «ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής Δικαιοσύνης είναι μεταρρυθμίσιμος».

Μίλησε για τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του Δικαστικού Χάρτη, που «άλλαξε δεδομένα που καθυστερούσαν πάνω από έναν αιώνα», προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο ως το τέλος του έτους, ενώ στάθηκε και στις τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων που «επανατοποθετούν ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, με σεβασμό και στα δικαιώματα των θυμάτων».

Δ. Βερβεσός: Η ταχεία και ανεξάρτητη απονομή δικαιοσύνης είναι προϋπόθεση ανάπτυξης

Προηγήθηκε ο χαιρετισμός του προέδρου της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρη Βερβεσού, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ταχεία και ανεξάρτητη απονομή δικαιοσύνης είναι προϋπόθεση ανάπτυξης.

Ο κ. Βερβεσός επικαλέστηκε δημοσκόπηση που δείχνει ότι το 56% των πολιτών δηλώνουν αρνητική γνώμη για την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης, μιλώντας για «κλονισμό της πίστης των πολιτών».

Ζήτησε ενίσχυση θεσμικών δικλείδων ασφαλείας, ώστε η ηγεσία της Δικαιοσύνης να εκλέγεται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα και όχι από την εκτελεστική εξουσία, ενώ ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερους δικαστικούς γραμματείς, καλύτερες υποδομές και υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού άλματος.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).