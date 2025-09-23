Logo Image

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διπλό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ προς το προεδρείο – «Πιθανό σκάνδαλο αποζημιώσεων στη Θεσσαλία λόγω Daniel»

Πολιτική

Ποια στοιχεία ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προσκομιστούν

Δύο «συγκεκριμένα και ουσιώδη αιτήματα» κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο της Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως δήλωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, από το περιστύλιο της Βουλής.

Όπως ανέφερε, το πρώτο αφορά στη δικαστική πορεία όλων των αναφορών ή καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το «αν μπήκαν στο αρχείο ή προχώρησαν, ζητώντας στοιχεία από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Το δεύτερο, σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, «έχει να κάνει με το πιθανό σκάνδαλο αποζημιώσεων στη Θεσσαλία εξαιτίας της κακοκαιρίας ‘Ντανιέλ’. Ζητούμε να μάθουν εάν αυτοί που έκαναν τροποποιητικές δηλώσεις μετά τον ‘Ντανιέλ’, είχαν όντως δηλώσει τις συγκεκριμένες καλλιέργειες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 30/6/2023».

«Πρόκειται για δύο αιτήματα ουσιαστικά, δύο αιτήματα τα οποία θα διαλευκάνουν την όλη υπόθεση» σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα να τα αποδεχτεί η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής.

