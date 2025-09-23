Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και περιφέρειας Πελοποννήσου

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, των φορέων εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Enterprise Greece και Export Credit Greece, και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια, υπεγράφη τη Δευτέρα στη Νεμέα.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Τα Περιφερειακά Γραφεία Εξωστρέφειας αποτελούν έναν μηχανισμό διασύνδεσης και συνεργασίας των Περιφερειών με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Περιφερειών, την αποτελεσματικότερη προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση επενδύσεων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ. Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι το τρίτο που υπογράφεται εντός του 2025, σε συνέχεια των Μνημονίων Συνεργασίας με τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κρήτης, ενώ συνολικά στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί ακόμη τρεις Περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων).

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 10ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωστρέφειας που διεξήχθη στη Νεμέα, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Δημήτρη Σκάλκου.

Χ. Θεοχάρης: Η κυβέρνηση, σε συντονισμό και συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωστρέφειας ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, επεσήμανε: «Βρισκόμαστε σήμερα στην όμορφη Νεμέα για να υπογράψουμε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου την έναρξη της συνεργασίας μας στον τομέα της εξωστρέφειας. Περιφέρεια και Κεντρική Διοίκηση – το Υπουργείο Εξωτερικών και η Enterprise Greece – θα εργαστούμε μαζί, με συντονισμό, ώστε να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου στην κοινή μας προσπάθεια για ενίσχυση της εξωστρέφειας τους. Η σημερινή μας πρωτοβουλία έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την ανακοίνωση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την αναδιοργάνωση της Enterprise Greece και της Export Credit Greece, των δύο βραχιόνων του Υπουργείου Εξωτερικών για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η κυβέρνηση, σε συντονισμό και συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είχα μάλιστα την ευκαιρία να το διαπιστώσω ιδίοις όμμασι σήμερα, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Γενικό Γραμματέα Εξωστρέφειας κ. Σκάλκο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enterprise Greece κ. Μαρίνο Γιαννόπουλο. Στις επιχειρήσεις που επισκεφθήκαμε το πρωί – επιχειρήσεις που εξάγουν, την AMCO και την Alpha Products, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και της χημικής βιομηχανίας, αλλά και εδώ στο Κτήμα Παλυβού, όπου η ελληνική αμπελουργία και η οινική μας παράδοση αποκτούν διεθνή αναγνώριση – φαίνεται ξεκάθαρα το δυναμικό της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το μέλλον, συνεπώς, είναι ευοίωνο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όμως απαιτείται πολλή και συντονισμένη δουλειά. Χαίρομαι, λοιπόν, που μαζί με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό υπογράψαμε σήμερα το μοντέλο και το πλαίσιο συνεργασίας, ώστε χέρι-χέρι, Περιφέρεια και κυβέρνηση, να στηρίξουμε ακόμα πιο δυναμικά τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πτωχός σημείωσε: «Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Πελοπόννησο. Με τη δημιουργία Γραφείου Εξωστρέφειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, την Enterprise Greece και την Export Credit Greece, ενισχύουμε τόσο τη δυνατότητα των επιχειρήσεών μας να σταθούν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές όσο και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην περιοχή μας. Η Πελοπόννησος έχει μοναδικά προϊόντα, ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και δυναμικούς ανθρώπους. Οφείλουμε να τους δώσουμε τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για να προβάλλουν την παραγωγή και την καινοτομία τους σε όλο τον κόσμο, αλλά και να καταστήσουμε τον τόπο μας ελκυστικό προορισμό για ποιοτικές επενδύσεις. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων που υλοποιούμε με στόχο την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Με στρατηγική, συνέργειες και σχέδιο, η εξωστρέφεια γίνεται μοχλός προόδου, δημιουργεί νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις, φέρνει επενδύσεις και προσφέρει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και τους πολίτες της Πελοποννήσου».

Στα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη του Συμβουλίου Εξωστρέφειας περιλαμβάνονται η επισκόπηση των τρεχουσών εξελίξεων με έμφαση στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το νέο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, η οποία πρόσφατα εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και η θεσμοθέτηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Εξωστρέφειας που θα αποτελέσει νέο συλλογικό κυβερνητικό όργανο με αντικείμενο την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Κλείνοντας την συνεδρίαση του Συμβουλίου ο ΓΓ ΔΟΣΕ, Δ. Σκάλκος, επισήμανε την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στους παραγωγικούς φορείς και την Πολιτεία για την επίτευξη του κοινού στόχου της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον κοινό βηματισμό που ήδη έχει επιτευχθεί.

Παράλληλα, όπως τονίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε δύο επιχειρήσεις με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα: στην AMCO στην Κόρινθο, η οποία παρέχει λύσεις ευφυούς κινητικότητας και συστημάτων έξυπνων πόλεων, και στην Alfa Products στην Νεμέα, μια δυναμική βιομηχανία χημικών λιπαντικών. Η συνεδρίαση και η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας φιλοξενήθηκαν στο Κτήμα Παλυβού, έναν εμβληματικό χώρο για την αμπελουργία και την οινοποιία της Νεμέας.