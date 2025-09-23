F-16 Viper: Δύο επιπλέον «όπλα» στη φαρέτρα της Πολεμικής Αεροπορίας – Οφέλη άνω του 1 δισ. δολαρίων στην ελληνική οικονομία

Δύο επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη F-16 σε διαμόρφωση Viper εντάχθηκαν στον στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθότι παραδόθηκε το 42ο μαχητικό από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) σε συνεργασία της Lockheed Martin στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των 82 F-16.

Την ώρα που η Άγκυρα προσπαθεί να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για F-16 και F-35, η Πολεμική Αεροπορία κάνει «άλμα» ισχύος με την ολοκλήρωση του 50% του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου.

Όπως σημειώνεται οι παραδόσεις έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, χάρη στη στενή συνεργασία της ΕΑΒ, της Πολεμικής Αεροπορίας, της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Lockheed Martin.

Ηγετική θέση της Ελλάδας

«Η παράδοση του 42ου F-16V επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Ελλάδας στις συμμαχικές επιχειρήσεις και τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την Πολεμική Αεροπορία με αξιόμαχες δυνατότητες», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group στη Lockheed Martin. «Το F-16V ενισχύει τη διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ, βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) Αλέξανδρος Διακόπουλος δήλωσε πως «Με την παράδοση του 42ου F-16V το πρόγραμμα διανύει το μέσον της διαδρομής. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία μένει στην Ελλάδα και μετατρέπεται σε ασφάλεια για το Αιγαίο, σε συνεργασία με την ΠΑ, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη Lockheed Martin. Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική».

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Viper εξοπλίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, προηγμένα συστήματα αποστολής, αναβαθμισμένες δυνατότητες ασφαλείας και εκσυγχρονισμένο πιλοτήριο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα με την υποστήριξη εξειδικευμένων ομάδων της Lockheed Martin.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16, βάσει της σύμβασης, αφορά 84 αεροσκάφη (σ.σ.: δύο εξ αυτών δεν είναι πλέον διαθέσιμα). Η Lockheed Martin έχει ήδη προσφέρει στην ελληνική οικονομία οφέλη άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα από πολυετείς βιομηχανικές συνεργασίες.