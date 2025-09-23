Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και ιδιωτικό χρέος – Οι 4 άξονες

Σε τέσσερις άξονες εδράζεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη, το πρωί.

Η πρόταση αποτελεί σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ ένα μέρος από το ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους και περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η πρόταση παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από τη Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας, Τραπεζών, Ιδ. Χρέους, τον Δημήτρη Σπυράκο, γραμματέα Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών και τον αναπληρωτή γραμματέα Δημήτρη Αναστασόπουλο.

Οι 4 άξονες

Οι τέσσερις βασικοί άξονες που περιλαμβάνει η τροπολογία είναι οι εξής:

Η προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο «εισάγοντας μια δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ τραπεζών και οφειλετών, καθώς αναλαμβάνεται κατά τα δύο τρίτα από τον πιστωτή και κατά το ένα τρίτο από τον οφειλέτη» όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ «προβλέπεται αναδρομικός επανυπολογισμός των οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία και διασφαλίζεται ότι οι ρυθμίσεις καλύπτουν και συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή μετατραπεί σε ευρώ», σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και μία σειρά αλλαγών που θα διευκολύνουν την παραγωγή ρεαλιστικών προτάσεων, ενισχύεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και καθιερώνεται η υποχρέωση αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων των οφειλετών. Συγκροτούνται, ακόμα, Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών για τη διασφάλιση βιώσιμων ρυθμίσεων, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης υποχρεώσεων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Η υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στα οποία θα μπορεί να απευθυνθεί ο οφειλέτης για να εξυπηρετηθεί για τα ζητήματα που συνδέονται με την οφειλή του, και την συνακόλουθη υποχρέωσή τους να τηρούν αρχείο με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση για το ιστορικό της οφειλής αλλά και των προτάσεων ρύθμισης. Αντιμετωπίζονται καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Η διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές με την κατάργηση καταχρηστικών και αδιαφανών χρεώσεων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ. «Διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα των υπέρογκων χρεώσεων στις διατραπεζικές συναλλαγές σε καταστήματα, έτσι ώστε να πληρώνουν στο κατάστημα το ίδιο ποσό με τις διαδικτυακές συναλλαγές, προσαυξημένο μόνο με το πραγματικό κόστος εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες, τέλος, πρέπει να εξηγούν για κάθε χρέωση αν πρόκειται για πραγματικό λειτουργικό κόστος ή αμοιβή υπηρεσίας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα και το εύλογο ύψος» επισημαίνεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση της πρότασης: