Θ. Πλεύρης: Μόνιμη δομή στην Κρήτη – Όσοι Σύροι έλαβαν άσυλο λόγω διώξεων από το καθεστώς Άσαντ δεν δικαιολογείται πλέον να έχουν προσφυγικό καθεστώς

Την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει χορηγηθεί σε υπηκόους Συρίας προανήγγειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, «όσοι έλαβαν άσυλο λόγω διώξεων από το καθεστώς Άσαντ δεν δικαιολογείται πλέον να διατηρούν προσφυγικό καθεστώς, με εξαίρεση τις μειονότητες που συνεχίζουν να διώκονται».

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί τόσο στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και στη συνάντησή του με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα.

Όπως τόνισε, στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει συνεργασία με την Τουρκία, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μείωση των ροών κατά 50%, ωστόσο η Άγκυρα δεν συνεργάζεται στο ζήτημα των επιστροφών.

Μόνιμη δομή στην Κρήτη

Μιλώντας για τις ροές στην Κρήτη, ο κ. Πλεύρης επεσήμανε πως όσοι δεν μπορούν να λάβουν άσυλο, έχουν σταματήσει να έρχονται, με φόντο τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως τόνισε, έχουν περιοριστεί οι ροές Αιγυπτίων. Τόνισε επιπλέον πως όσοι δεν δικαιούνται άσυλο βρίσκονται σε κλειστές δομές εν αναμονή επιστροφής.

Προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία μόνιμης δομής στην Κρήτη, καθώς «το 40% των ροών στη χώρα πραγματοποιείται μέσω Κρήτης», όπως υπογράμμισε.

Γαύδος: Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης το τελευταίο 24ωρο – Διασώθηκαν τουλάχιστον 145 άτομα

Στο μεταξύ, συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σε συνολικά τρεις επιχειρήσεις διασώθηκαν τουλάχιστον 145 άτομα.