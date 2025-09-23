Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,7% η Ν.Δ. στην εκτίμηση – Πώς είδαν τη μεταγραφή Λοβέρδου, πόσοι θέλουν επιστροφή Σαμαρά

Ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και οριακή ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον Αύγουστο δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC.

Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα ενισχύεται κατά 3,8 μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο, και διατηρεί προβάδισμα 14,7 μονάδων. Συγκεκριμένα σκαρφαλώνει από το 25,9% στο 29,7%, χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει τα επίπεδα που θα του εξασφάλιζαν αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει δεύτερη δύναμη ανεβαίνοντας από το 14,8% τον Αύγουστο στο 15%, ένα κρίσιμο ψυχολογικό ορόσημο για το κόμμα. Τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν μικρές μεταβολές, χωρίς να διαμορφώνεται προοπτική ουσιαστικής ανατροπής. Ειδικότερα, η Ελληνική Λύση υποχωρεί από το 10,1% στο 8,1%. Η Πλεύση Ελευθερίας τερματίζει στην τέταρτη θέση καταγράφοντας πτώση από το 10% στο 7,6%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 7,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει μικρή άνοδο, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση με 5,4% (από 4,5%), την ώρα που το Κίνημα Δημοκρατίας πέφτει, συγκεντρώνοντας 4,4% έναντι 5,3% τον Αύγουστο. Πτώση σημειώνουν και η Φωνή Λογικής (από 5,2% στο 4,2%) και το ΜέΡΑ25 (από 5% στο 4%).

Στο 23,9% η Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου – Αναποφάσιστοι σχεδόν 2 στους 10

Στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. έχει προβάδισμα 10,7 μονάδων συγκεντρώνοντας 23,9%. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, ενώ η κατάταξη των υπόλοιπων κομμάτων έχει ως εξής: Ελληνική Λύση 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 6,4%, ΚΚΕ 6,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 4%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜέΡΑ25 3,4%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων να παραμένει εξαιρετικά υψηλό στην πρόθεση ψήφου σκαρφαλώνοντας στο 17,9%.

Πώς είδαν οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ τη «μεταγραφή» Λοβέρδου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% την κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά, το 42% αρνητικά/μάλλον αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη, δείχνοντας ότι το άνοιγμα προς πρόσωπα του Κέντρου προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της Ν.Δ.. Αντίθετα, εστιάζοντας στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίδραση είναι συντριπτικά αρνητική: το 87% την απορρίπτει, μόλις το 11% την εγκρίνει και ένα 2% δηλώνει ουδέτερο, ευρήματα που αποτυπώνουν την έντονη ενόχληση που προκάλεσε στην κομματική βάση η μετακίνηση του κ. Λοβέρδου προς τη Ν.Δ.

Πόσοι θέλουν να επιστρέψει ο Αντ. Σαμαράς στη Ν.Δ.

Στο ερώτημα για το αν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη Ν.Δ., η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος εκφράζεται αρνητικά: το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι» και το 16% δεν παίρνει θέση. Η εικόνα διαφοροποιείται στους ψηφοφόρους της Ν.Δ. με το 34% να βλέπει θετικά/μάλλον θετικά την επιστροφή, το 55% να διαφωνεί και το 11% να δηλώνει ουδέτερο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, αν και ο κ. Σαμαράς εξακολουθεί να διαθέτει επιρροή σε ένα τμήμα της βάσης, η πλειοψηφία των πολιτών —ακόμη και εντός της Ν.Δ.— δεν φαίνεται να επιθυμεί μια θεσμική του επάνοδο.

Πρώτος ο «Κανένας» στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, η πρώτη απάντηση είναι… «Κανένας», με ποσοστό 33,5%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 29,9% και μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους αρχηγούς. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%. Χαμηλότερες πτήσεις καταγράφουν η Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,2%), ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας (από 4,7%), ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης (3,7%) και ο Σωκράτης Φάμελλος (3%) καταγράφουν οριακή εμπιστοσύνη.

Σαφές μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα στέλνουν οι πολίτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θεωρούν πιο σημαντικά για έναν αρχηγό κόμματος. Η «εντιμότητα και ηθική» αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κριτήριο με 41%, αφήνοντας πίσω την «ικανότητα διακυβέρνησης» (28%) και το «όραμα και στρατηγική» (25%). Στην τελευταία θέση βρίσκονται η «ικανότητα επικοινωνίας με τους πολίτες» (3%) και το «διεθνές κύρος» (2%), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πολίτες αναζητούν πρωτίστως καθαρότητα και αξιοπιστία, και λιγότερο επικοινωνιακά τρικ ή εξωτερική εικόνα.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Ν. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Ως προς την αξιολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Το 56% των πολιτών κρίνει αρνητικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το 24% το αξιολογεί θετικά, ενώ το 20% δεν εκφράζει άποψη. Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι το ποσοστό της θετικής αποδοχής (24%) υπερβαίνει σαφώς το εκλογικό ποσοστό του κόμματος (13,2%), γεγονός που δείχνει πως οι θέσεις του βρίσκουν απήχηση και σε ψηφοφόρους πέραν της κομματικής του βάσης.

8 στους 10 θυμωμένοι με το πολιτικό σύστημα

Η μεγάλη εικόνα δείχνει μια κοινωνία βαθιά θυμωμένη. Το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται «πολύ ή αρκετά» θυμωμένος με το πολιτικό σύστημα της χώρας, ενώ μόλις το 18% «λίγο ή καθόλου». Πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, που δείχνει ότι η οργή ξεπερνά τα στενά όρια της αντιπολίτευσης και αγγίζει και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Διαφθορα και διαπλοκή οι μεγάλες «πληγές»

Στο ερώτημα τι πληγώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: η διαφθορά και η διαπλοκή βρίσκονται στην κορυφή με 31%, ενώ ακολουθούν τα σκάνδαλα με 25%. Σημαντικά χαμηλότερα κινούνται οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις (14%), η έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς (11%) και η ανησυχία για “υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα” (9%). Ακόμη πιο χαμηλά καταγράφονται η κριτική στα στελέχη των κομμάτων (6%) και η αλλοίωση του ιδεολογικού προσανατολισμού (2%). Το εύρημα επιβεβαιώνει ότι η διαφθορά και η ατιμωρησία αποτελούν τις καίριες πληγές του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών.

4 στους 10 θα ψηφίσουν με κριτήριο την ανατροπή της κυβέρνησης

Στις επόμενες εκλογές, σχεδόν 4 στους 10 πολίτες (39%) δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν με βασικό κριτήριο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, που δείχνει πως η ψήφος διαμαρτυρίας και ανατροπής δεν αποτελεί περιθωριακή στάση, αλλά καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Την ίδια στιγμή, η ιδεολογική ταύτιση με κάποιο κόμμα συγκεντρώνει 45%, ενώ το 14% επικαλείται άλλους λόγους.

Η ταυτότητα της δημοσκόπησης: