Υπουργείο Εξωτερικών: 24ωρη απεργία της Ένωσης Ακολούθων Τύπου

Υπουργείο Εξωτερικών- κτιριο
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / INTIME NEWS

Τι ζητούν

24ωρη απεργία για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου προκήρυξε η Ένωση Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ), που εκπροσωπεί τον Κλάδο Συμβούλων  & Γραμματέων Επικοινωνίας (ΣΓΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας  για τη συνεχιζόμενη μισθολογική και θεσμική αδικία, καθώς και το υπηρεσιακό αδιέξοδο που υφίσταται ο Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας  του ΥΠΕΞ.

Διεκδικούν:

• Εξομοίωση μισθολογική, κατά τα ισχύοντα με τους λοιπούς ομοειδείς ειδικούς  κλάδους του Υπουργείου, καθώς ο Κλάδος ΣΓΕ έχει ως κύρια αποστολή τη  συμβολή του στο θεμελιώδες έργο της Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ, ως βασικού πυλώνα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής.

• Άμεση ενίσχυση και διεύρυνση του υποστελεχωμένου και ανεπαρκούς  σήμερα δικτύου των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, ιδίως σε χώρες με  ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ισχυρότερη  παρουσία στη διεθνή σκηνή.

• Άρση του πρωτοφανούς υπηρεσιακού αδιεξόδου που βιώνει το στελεχιακό  δυναμικό του Κλάδου ΣΓΕ, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός στελεχών του  παραμένει καθηλωμένος έως και πλέον των 20 ετών στον κατώτερο βαθμό.

