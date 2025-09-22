Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η ώρα, η σύνθεση και ο τόπος της συνάντησης της Τρίτης – Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη

Γνωστή έγινε η ώρα, η ακριβής σύνθεση και η τοποθεσία της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση των κ.κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 ώρα Νέας Υόρκης (21.00 ώρα Ελλάδας).

Η ατζέντα και η σύνθεση

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1+2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση

Παρά τις χαμηλές προσδοκίες για απτά αποτελέσματα, η συγκυρία και τα ανοιχτά διπλωματικά μέτωπα καθιστούν το ραντεβού βαρύνουσας σημασίας.

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, το ραντεβού «κλείδωσε» και αυτό από μόνο του είναι θετικό. Αλλά θα είναι σαφώς πιο δύσκολο από τη συνάντηση του περασμένου Ιουνίου. Και τούτο γιατί έκτοτε η Αθήνα έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων, δέχθηκε την επίσημη πρόταση της Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης και ξεκίνησε τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ.

Από την άλλη πλευρά, η Άγκυρα πιέζει για συμμετοχή στο SAFE, με την Ελλάδα να απειλεί με βέτο, αλλά την τουρκική αμυντική βιομηχανία να εκτιμά ότι μπορεί να βρει διόδους μέσα από εταιρικές συνεργασίες στην Ευρώπη. Για τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών δεν απαιτείται ομοφωνία στην Ε.Ε. Έτσι η Baykar (του γαμπρού του Ερντογάν) που έχει ισχυρότατες συνεργασίες με ιταλικές αμυντικές βιομηχανίες εκτιμάται ότι δεν θα συναντήσει εμπόδια σε πιθανή συμμετοχή.

Συναντήσεις και με τους προέδρους Κύπρου, Συρίας, Αζερμπαϊτζάν, Υεμένης, Σιέρα Λεόνε

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο και μεθαύριο, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα την Τρίτη

Την Τρίτη ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Τζούλιους Μαάντα Μπίο, τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ-Αλίμι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το πρόγραμμα την Τετάρτη

Την Τετάρτη , στις 8.15 ώρα Νέας Υόρκης (13.15 ώρα Ελλάδας), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 12.30 ώρα Νέας Υόρκης (19.30 ώρα Ελλάδας) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα.

Στις 15.00 ώρα Νέας Υόρκης (22.00 ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 ώρα Νέας Υόρκης (3.30 π.μ. την Πέμπτη ώρα Ελλάδας) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

