Σαλαμίνα 2025: Μήνυμα ισχύος και ενότητας από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας στην επέτειο της ιστορικής ναυμαχίας

Στην τελετή της ιστορικής επετείου της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, τα “ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2025”, που πραγματοποιήθηκε στην Σαλαμίνα, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η τελετή, η οποία διοργανώθηκε από τον Δήμο Σαλαμίνας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού, αποτέλεσε ξεχωριστή τιμητική εκδήλωση, καθώς η Ναυμαχία της Σαλαμίνας καθόρισε την πορεία του Ελληνικού και του Δυτικού Πολιτισμού.

Η τοποθέτηση του υφυπουργού Ναυτιλίας

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Γκίκας στον χαιρετισμό του: «η Ναυμαχία αυτή δεν ήταν απλώς μία στρατιωτική σύγκρουση. Ήταν η αναμέτρηση που διαμόρφωσε τον πολιτισμό της Ευρώπης και την μοίρα της Δημοκρατίας. O Θεμιστοκλής, με στρατηγικό όραμα και πίστη, ένωσε τις Ελληνικές πόλεις και απέδειξε ότι είναι “Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος”, όπως αργότερα είπε ο Περικλής.».

Αναφερόμενος ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο μήνυμα που εκπέμπεται από το σημαντικό Ιστορικό γεγονός, τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «το παράδειγμα των Ελλήνων στην Σαλαμίνα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς ζούμε σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, με πολέμους, αλλά και με αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και με την ιδεοληψία της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» να έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη συνιστώσα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.».

Και συνέχισε: «Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα δεν μένει αδρανής. Αντίθετα, αυξάνει την ισχύ της και ειδικότερα την θαλάσσια ισχύ της σε όλα τα επίπεδα:

Με το Πολεμικό Ναυτικό να εκσυγχρονίζεται και να αποκτά νέα μέσα και δυνατότητες, όπως οι υπερσύγχρονες Φρεγάτες Belharra, με τις Ένοπλες Δυνάμεις στο σύνολό τους, να έχουν αυξήσει δραστικά την αποτρεπτική τους ικανότητα.

Με την εμπορική μας Ναυτιλία να είναι η ισχυρότερη στον κόσμο, αποτελούσα τον αιμοδότη της εθνικής μας οικονομίας και τον πρεσβευτή της Χώρας μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη και με ένα σύγχρονο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το οποίο φυλάττει αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορα.

Και τέλος, με την αναβάθμιση της ναυπηγοεπισκευαστικής μας δυνατότητας, που εξασφαλίζει όχι μόνο οικονομική ανάπτυξη αλλά και εθνική αυτάρκεια και ασφάλεια.».

Ο κ. Γκίκας ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του τόνισε ότι: «η θάλασσα ήταν, είναι και θα παραμείνει το μεγάλο μας πλεονέκτημα, η οδός της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης, αλλά και η ασπίδα της εθνικής μας ανεξαρτησίας.».

Το ξεχωριστό δρώμενο, παρακολούθησαν μαζί με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας Γεώργιο Παναγόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού, οι Βουλευτές Γιάννης Τραγάκης, Γιώργος Βρεττάκος, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μιχάλης Λιβανός, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Ναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας Π.Ν., Πρέσβεις, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες και πλήθος κόσμου.