Ένοπλες Δυνάμεις: Στην πολυεθνική άσκηση «Falcon Leap – 25» η Ελλάδα

Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις: Στην πολυεθνική άσκηση «Falcon Leap – 25» η Ελλάδα

ΓΕΕΘΑ

Συμμετείχαν αλεξιπτωτιστές της ΔΕΠ και C-130

Oλοκληρώθηκε την Κυριακή η πολυεθνική Άσκηση «Falcon Leap – 25», που ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από συνολικά 12 χώρες.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η «Falcon Leap – 25» είναι δραστηριότητα που έχει σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας μέσων και δυνάμεων της Συμμαχίας, καθώς και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών στη σχεδίαση και διεξαγωγή αεραποβατικών επιχειρήσεων.

Διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της Επιχείρησης «Market GardenN».

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα, όπως:

  • Προσωπικό της 2ας Μοίρας Αλεξιπτωτιστών (2α ΜΑΛ) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).
ΓΕΕΘΑ

Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι αλεξιπτωτιστές εκτέλεσαν άλματα στατικού ιμάντα από ελληνικά και συμμαχικά μέσα, στο πλαίσιο εκτέλεσης αεραποβατικών επιχειρήσεων, ενώ το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν επετειακό άλμα.

