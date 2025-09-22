Σ. Φάμελλος για αίτημα Πάνου Ρούτσι: Στεκόμαστε ξεκάθαρα απέναντι στην παράλογη, ανάλγητη και απάνθρωπη στάση της Πολιτείας

«Ο Πάνος Ρούτσι κάνει για δεύτερη εβδομάδα απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή των λειψάνων του γιου του, Ντένι, που έχασε άδικα τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών, ώστε να γίνει ιατροδικαστική εξέταση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως επισημαίνει, «Από την περασμένη Τρίτη βρέθηκα στο πλευρό του και του εξέφρασα τη συμπαράσταση και τη στήριξη όλων των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον αγώνα που δίνει για το αυτονόητο».

«Όπως τόνισα και στην Ολομέλεια της Βουλής, είναι απαράδεκτη η άρνηση της Πολιτείας στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Παράλογη και απάνθρωπη» η στάση της Πολιτείας

«Μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε ξεκάθαρα απέναντι στην παράλογη, ανάλγητη και απάνθρωπη στάση της Πολιτείας που συνεχίζει να κωφεύει.

Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη την ανθρώπινη και αναφαίρετη απαίτησή του για Δικαιοσύνη», υπογραμμίζει ο κ. Φάμελλος..