Π. Μαρινάκης για το αίτημα Ρούτσι: Αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης

Ως αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης το αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του, ενώ στο θέμα είχε αναφερθεί νωρίτερα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Ο πατέρας αυτός, όπως και κάθε άνθρωπος που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο, και σε επίπεδο διεκδίκησης και σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, έχει δικαίωμα να υποβάλει το οποιοδήποτε αίτημα επίσημα. Άρα, σε ανθρώπινο επίπεδο, χωρίς να κοιτάμε τα κόμματα, χωρίς να κοιτάμε το αν είμαστε στην κυβέρνηση ή δεν είμαστε, δεν μπορεί παρά να είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε δε τα εξής: «Αυτό το λέω και το ξαναλέω, γιατί άκουσα κάποιους δημοσιογράφους που έλεγαν: “Εντάξει, ας έδιναν μια απάντηση σε αυτό το επίπεδο”. Ενώ έχει δοθεί ήδη αυτή η απάντηση, και αλλοίμονο αν δεν δίναμε αυτή την απάντηση ως άνθρωποι. Και να πω και ότι αν δεν έχεις περάσει αυτή την απόλυτη τραγωδία, δεν μπορείς καν να διανοηθείς πώς μπορεί να νιώθει ο οποιοσδήποτε πατέρας, όχι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, που έχει χάσει το παιδί του σε ένα δυστύχημα, έχει χάσει το παιδί του σε μια τραγωδία, μία εκ των οποίων είναι και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης η διαχείριση του αιτήματος το αίτημα του κ. Ρούτσι. «Δεν έχει καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβει σε μια απόφαση που είναι της Δικαιοσύνης. Έχουμε διάκριση των εξουσιών και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία παρέμβασης» είπε.

Ζητούν παρέμβαση στη Δικαιοσύνη;

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε: «Τι μας ζητάνε τα κόμματα και συνολικά όσοι ανήκουν στο πολιτικό σύστημα και έχουν δημόσιες παρεμβάσεις, να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη; Ας βγουν να το πουν καθαρά: “Ζητάμε από την κυβέρνηση να παρέμβει στη δικαιοσύνη“. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη δημοκρατία μας.

Και δεύτερο ερώτημα πάλι στο πολιτικό σύστημα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και όχι στους συγγενείς: Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη; Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, μπορεί να υποβληθεί το οποιοδήποτε αίτημα. Υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη; Εύκολες οι απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα, αλλά οφείλουμε να τις θέσουμε».

Αιχμές για εκμετάλλευση

Αφησε πάντως αιχμές και για πολιτικές δυνάμεις που «εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και αιτήματα τα οποία υποβάλλουν και το μόνο που τους νοιάζει είναι να παίξουν καθυστερήσεις με μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία».

Αναφέρομαι στην αντιπολίτευση και σε συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν δείξει κιόλας με τη στάση τους ότι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν μια τραγωδία για να μείνουν ψηλά δημοσκοπικά. Τώρα μπορεί να βλέπουν ότι πέφτουν πάλι δημοσκοπικά, όσο και αν είναι αισχρό αυτό το οποίο λέω. Πραγματικά δηλαδή, δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς, ότι ένα κόμμα πολιτικά θέλει να επιβιώσει εκμεταλλευόμενο τον ανθρώπινο πόνο, αλλά υπάρχουν τέτοια κόμματα στη βουλή» κατέληξε.