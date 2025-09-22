Logo Image

Ευλογιά προβάτων: Σύγκληση της Επιτροπής Εμπορίου ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική

Dimitris Peristeris / SOOC

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν «ανεπαρκή, πρόχειρο και αναποτελεσματικό τον υφιστάμενο κυβερνητικό σχεδιασμό»

Τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής άμεσα, προκειμένου να συζητηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης και καταστροφικής εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και τα μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με επιστολή τους προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Φωτεινή Αραμπατζή, οι επτά βουλευτές που υπογράφουν το αίτημα ζητούν να παραστούν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλκτοκομικών Προϊόντων.

«Κρίση άνευ προηγουμένου»

«Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βιώνει μια κρίση άνευ προηγουμένου ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της ευλογιάς, καθώς πάνω από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί μέσα σε έναν χρόνο», τονίζουν οι βουλευτές και χαρακτηρίζουν «ανεπαρκή, πρόχειρο και αναποτελεσματικό τον υφιστάμενο κυβερνητικό σχεδιασμό».

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη της Επιτροπής, Χαράλαμπος Καλαματιανός, Βασίλης Κόκκαλης, Καλλιόπη Βέττα, Μίλτος Ζαμπάρας, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Νίκος Παππάς.

