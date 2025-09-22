Μ. Χρυσοχοΐδης: Εγκατάσταση αστυνομικών μέσα σε καταυλισμούς Ρομά – Τι πιο ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητεί να δει το σώμα του νεκρού παιδιού του

Την εγκατάσταση ενστόλων, μάχιμων και πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα σε οικισμούς Ρομά προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως τόνισε, οι αστυνομικοί αυτοί θα αναπτυχθούν σε 1,5 μήνα, θα έχουν έδρα και θα περιπολούν μέσα στους οικισμούς, ενώ θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.

«Θα είναι καθημερινά παρόντες και θα περιπολούν» σημείωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και πρόσθεσε πως «η ανοχή που υπάρχει 10ετίες τώρα, πρέπει να λάβει τέλος».

Ανέφερε εξάλλου ότι κάθε μέρα γίνονται επιχειρήσεις της Αστυνομίας, ενώ μέρα με τη μέρα εξιχνιάζονται όλα τα εγκλήματα.

«Το οργανωμένο έγκλημα έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι η βία είναι σε έξαρση και τόνισε πως πρόκειται για ένα πολύ ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο. Σημείωσε πάντως ότι το μεγάλο πρόβλημα της εγκληματικότητας βαίνει μειούμενο.

Επεσήμανε, δε, ότι «το οργανωμένο έγκλημα έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI». Όπως ανέφερε, έχουν γίνει 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 10 μήνες για το οργανωμένο έγκλημα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στη χώρα, ο κ. Χρυσοχοϊδης επεσήμανε: «Είχαμε ένα πρόβλημα με τους Τούρκους που βρέθηκαν με το πρόσχημα του αντικαθεστωτικού και πήραν άδειες παραμονής μέσω ασύλου. Κάποιοι είναι φυλακισμένοι και οι υπόλοιποι είναι σε κέντρα προαναχωρησιακά για να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Ήδη έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολλές συλλήψεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει προφυλακίσει πολλά μέλη από εγκληματικές οργανώσεις».

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως συνεχίζεται η διαδικασία ελέγχου και τα στοιχεία διαβιβάζονται για δεσμεύσεις περιουσιών. Παράλληλα, επεσήμανε πως έχει ξεκινήσει έρευνα για το πώς εγκληματικές ομάδες οργανώθηκαν προκειμένου να λαμβάνονται παράνομες επιδοτήσεις.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε εξάλλου ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο σε κατάληψη στα πανεπιστήμια.

«Τι πιο ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητεί να δει το σώμα του νεκρού παιδιού του»

Ερωτηθείς για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στην τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Τι πιο αληθινό και ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητεί να δει το σώμα του νεκρού παιδιού του, αυτό είναι ανθρωπιστικά και ηθικά ένα δίκαιο αίτημα».

Τόνισε επίσης ότι πρέπει να βρεθεί με ποιον τρόπο θα ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα.