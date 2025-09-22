Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Διευρύνεται η «γκρίζα ζώνη» – Ποιος θεωρείται πιο δυνατός αντίπαλος για τη Ν.Δ.

Πρωτιά της Ν.Δ. με διψήφιο προβάδισμα, αλλά χωρίς να κατορθώνει να καρπωθεί σημαντικά κέρδη από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καταγράφει δημοσκόπηση της Palmos Analysis για λογαριασμό του TheOpinion.gr.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. προηγείται με 12,1 μονάδες, συγκεντρώνοντας 22,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,5%.

Στην τρίτη θέση σκαρφαλώνει η Ελληνική Λύση με 9,2%, προσπερνώντας την Πλεύση Ελευθερίας που «τερματίζει» 4η με 7,7%. Έπονται το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,4% και η Φωνή Λογικής με 3,2%. Η αβεβαιότητα που κυριαρχεί στο εκλογικό σώμα αντανακλάται και στο υψηλό ποσοστό της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης» που αθροίζει 22,9%.

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής η Ν.Δ. είναι πρώτη δύναμη με 29,3% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,6%. Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων έχουν ως εξής: Ελληνική Λύση 11,9%, Πλεύση Ελευθερίας 9,9%, ΚΚΕ 8,8%, ΣΥΡΙΖΑ 5,8%, Φωνή Λογικής 4,2% και ΜέΡΑ25 3,4%.

Αρνητική η πλειοψηφία σε μία 3η πρωθυπουργική θητεία του Κ. Μητσοτάκη

Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να διεκδικήσει μια τρίτη πρωθυπουργική θητεία, η πλειονότητα (52%) απαντά αρνητικά. Το αθροιστικό ποσοστό όσων δηλώνουν ότι συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν φτάνει το 35%, ενώ το 10% απαντά «Μάλλον όχι».

Πώς αξιολογούνται οι κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Ως προς τον αντίκτυπο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ένας στους δύο εκτιμά (51%)πως δεν θα βοηθήσουν καθόλου στην οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους. Το 28% απαντά πως θα βοηθήσουν λίγο, το 14% πως θα βοηθήσουν αρκετά και το 3% πολύ.

Πόσο «έπεισαν» οι προτάσεις Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Στο ερώτημα «πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις προτάσεις και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το 44% απαντά καθόλου, το 31% απαντά λίγο, και αθροιστικά ένα 13% απαντά πως είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα στο ερώτημα «ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τη Ν.Δ. στις επόμενες εκλογές». Το 26% απαντά «μία συνεργασία των κομμάτων της Κεντροαριστεράς». Το 12% απαντά το ΠΑΣΟΚ και ένα αντίστοιχο ποσοστό (12%) απαντά «ένα νέο κόμμα του Αλ. Τσίπρα». Το 1% θεωρεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα τη Ν.Δ. στις εκλογές, ενώ η πλειονότητα με 41% επιλέγει «Κανένα από τα παραπάνω».

Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αλ. Τσίπρα

Στο ερώτημα «αν ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, εσείς θα το ψηφίζατε;», πάνω από 6 στους 10 απαντούν «σε καμία περίπτωση». Το 15% απαντά «όχι και τόσο πιθανό». Αντίθετα, το 15% απαντά «πολύ πιθανό» και ένα 5% απαντά «σίγουρα».