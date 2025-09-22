Ένοπλες Δυνάμεις: Η Ελλάδα στην τετραμερή αεροναυτική άσκηση «Εunomia 6-25»

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η τετραμερής αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία «Eunomia 6-25», που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Τετραμερούς Πρωτοβουλίας (QUAD) μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Γαλλίας και Ιταλίας.

Παράλληλα έλαβε χώρα και η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV Day), τις δραστηριότητες της οποίας παρακολούθησαν, εν πλω επί της γαλλικής φρεγάτας «Languedoc», εκπρόσωποι και των 4 χωρών της QUAD.

Στην «Eunomia 6-25» από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν προσωπικό και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Κατά τη διάρκειά της εκτελέστηκαν σύνθετα επιχειρησιακά αντικείμενα, όπως:

Βολές από Πολεμικά Πλοία κατά στόχου επιφάνειας (Gun Exercise – GUNEX).

Αντικείμενα αντιμετώπισης αεροπορικής προσβολής (Air Defence Exercise – ADEX).

Συνδυασμένη ανθυποβρυχιακή άσκηση (Combined Anti – Submarine Exercise – CASEX).

Έρευνα και διάσωση (Search and Rescue Exercise – SAREX).

Aσκήσεις πολέμου επιφανείας (Surface Warfare Exercise – SURFEX).

Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής (Maritime Interdiction Operations – ΜΙΟ).

Εκτέλεση μη Συναινετικής Νηοψίας (Visit Board Search Seizure – VBSS).

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, μέσω της άσκησης «Eunomia-25» κατέστη εφικτή η αναβάθμιση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, επιτεύχθηκε η επίδειξη συνοχής και συνεργασίας.

Ταυτόχρονα ,επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση και ικανότητα των τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία να συνεργάζονται και να υλοποιούν δράσεις με σκοπό την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.