Logo Image

Ένοπλες Δυνάμεις: Η Ελλάδα στην τετραμερή αεροναυτική άσκηση «Εunomia 6-25»

Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις: Η Ελλάδα στην τετραμερή αεροναυτική άσκηση «Εunomia 6-25»

ΓΕΕΘΑ

Συμμετείχαν Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η τετραμερής αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία «Eunomia 6-25», που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Τετραμερούς Πρωτοβουλίας (QUAD) μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Γαλλίας και Ιταλίας.

Παράλληλα έλαβε χώρα και η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV Day), τις δραστηριότητες της οποίας παρακολούθησαν, εν πλω επί της γαλλικής φρεγάτας «Languedoc», εκπρόσωποι και των 4 χωρών της QUAD.

ΓΕΕΘΑ

Στην «Eunomia 6-25» από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν προσωπικό και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Κατά τη διάρκειά της εκτελέστηκαν σύνθετα επιχειρησιακά αντικείμενα, όπως:

  • Βολές από Πολεμικά Πλοία κατά στόχου επιφάνειας (Gun Exercise – GUNEX).
  • Αντικείμενα αντιμετώπισης αεροπορικής προσβολής (Air Defence Exercise – ADEX).
  • Συνδυασμένη ανθυποβρυχιακή άσκηση (Combined Anti – Submarine Exercise – CASEX).
  • Έρευνα και διάσωση (Search and Rescue Exercise – SAREX).
  • Aσκήσεις πολέμου επιφανείας (Surface Warfare Exercise – SURFEX).
  • Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής (Maritime Interdiction Operations – ΜΙΟ).
  • Εκτέλεση μη Συναινετικής Νηοψίας (Visit Board Search Seizure – VBSS).
ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, μέσω της άσκησης «Eunomia-25» κατέστη εφικτή η αναβάθμιση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, επιτεύχθηκε η επίδειξη συνοχής και συνεργασίας.

ΓΕΕΘΑ

Ταυτόχρονα ,επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση και ικανότητα των τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία να συνεργάζονται και να υλοποιούν δράσεις με σκοπό την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube