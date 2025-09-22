Κ. Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο Ωνάσειο Σχολείο Περιστερίου – Στόχος της κυβέρνησης να επενδύει σταθερά στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας 

Το Ωνάσειο Σχολείο στο Περιστέρι επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Δευτέρας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Περιστερίου, το οποίο ανήκει στο δίκτυο των 22 Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων που ξεκινούν τη λειτουργία τους από φέτος.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του σχολείου και μίλησε με μαθητές σε μία τάξη του σχολείου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι να επενδύει σταθερά στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας.

«Όταν για πρώτη φορά ο κ. Παπαδημητρίου μου παρουσίασε την ιδέα των Ωνάσειων πραγματικά ενθουσιάστηκα διότι είναι μία πολύ σημαντική συνεισφορά του ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια παιδεία. Ο σκοπός είναι σε πρώτη φάση να έχουμε 22 τέτοια σχολεία, πλήρως ανακατασκευασμένα με καινούρια γήπεδα, κουφώματα, τουαλέτες και εξοπλισμό», ανέφερε τονίζοντας ότι τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτίριο.

«Συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, χρήσης νέων τεχνολογιών. Χάρηκα γιατί είδα παντού διαδραστικούς πίνακες σε λειτουργία. Είναι σχολεία γιατί θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να είναι ένα πραγματικό εργαλείο για τα παιδιά και τους καθηγητές. Είναι σχολεία που θα προσφέρουν συμπληρωματικές δράσεις. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα και χαμογελαστούς καθηγητές και καθηγήτριες που αγκαλιάζουν αυτή τη μεγάλη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η οποία οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να επενδύει σημαντικά στη δημόσια παιδεία.

«Εύχομαι τα διδάγματα που θα αντλήσουμε από τα δημόσια Ωνάσεια να μπορέσουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στη συνέχεια σε όλη την εκπαίδευση», συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι αντιλαμβάνεται αυτά τα σχολεία ως «εργαστήρια καινοτομίας».