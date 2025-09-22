Δημοσκόπηση Prorata: 12 μονάδες μπροστά η Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου – Πόσοι θέλουν για πρωθυπουργό τον Αλ. Τσίπρα

Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, διάχυτη απογοήτευση για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας και χαμηλό βαθμό ικανοποίησης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες καταγράφει δημοσκόπηση της Prorata, που αποτυπώνει τους πολιτικούς συσχετισμούς δύο εβδομάδες μετά το ορόσημο της 89ης ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον «Σφυγμό» Σεπτεμβρίου, στην πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγή, η Ν.Δ. παραμένει κυρίαρχη με 23,5%, διατηρώντας προβάδισμα 12 μονάδων, έναντι του ΠΑΣΟΚ, που παραμένει σταθερά στο 11,5%.

Η Ελληνική Λύση κερδίζει έδαφος και ανεβαίνει στο 10%, προσπερνώντας την Πλεύση Ελευθερίας, της οποίας η επιρροή μειώνεται στο 8%. Για το ΚΚΕ (8%) και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (7%) δεν καταγράφονται διαφοροποιήσεις, εν αντιθέσει με τη Φωνή Λογικής, η οποία αυξάνει δυνάμεις, φτάνοντας το 4%. Το ΜεΡΑ25 καταγράφεται στο 3,5%, ενώ άλλα κόμματα, όπως η Νίκη (2%), η Νέα Αριστερά (1,5%) και το Κίνημα Δημοκρατίας (1,5%) σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις και δεν περνούν τον πήχη της εισόδου στη Βουλή.

Στο 27% η Ν.Δ. στην εκτίμηση ψήφου – 2ο το ΠΑΣΟΚ με 13%

Στην εκτίμηση της ψήφου, η οποία αποτελεί υποθετικό σενάριο στη βάση της αναλογικής κατανομής των αναποφάσιστων εκλογέων, αν διεξάγονταν αύριο εκλογές θα πρόκυπτε 8κομματική βουλή, με τη Ν.Δ. να συγκεντρώνει 27%, το ΠΑΣΟΚ 13%, την Ελληνική Λύση 11,5%, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ 9%, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 8%, τη Φωνή Λογικής 4,5%, το ΜεΡΑ25 4% και τα υπόλοιπα κόμματα ποσοστά που δεν θα εξασφάλιζαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Οι εκροές εκλογέων και ποια κόμματα ευνοούνται

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Prorata, μέτρια προς υψηλή για το σημείο του εκλογικού κύκλου συσπείρωση σε σχέση με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών παρουσιάζουν η Νέα Δημοκρατία (74%) και το ΠΑΣΟΚ (73%), με το κυβερνών κόμμα, ωστόσο να υπολείπεται αρκετά των εκλογικών του επιδόσεων στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Αντίθετα, πολύ χαμηλή συσπείρωση καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (39%) σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2024, σημειώνοντας εκροές εκλογέων προς έναν αστερισμό κομμάτων, με κύριους ευνοημένους την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΜεΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ οι όποιες απώλειες για τη Ν.Δ. κατευθύνονται κατά κανόνα σε κόμματα δεξιότερα αυτής (Φωνή Λογικής και Ελληνική Λύση) και αυτές του ΠΑΣΟΚ προς τη ΝΔ, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ.

Ποιο κόμμα ασκεί την πιεστικότερη αντιπολίτευση

Παράλληλα, το 16% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι την πιεστικότερη στην κυβέρνηση αντιπολίτευση ασκεί η Ελληνική Λύση, το 14% ότι την ασκεί η Πλεύση Ελευθερίας, το 13% το ΠΑΣΟΚ και το 5% το ΚΚΕ. Ωστόσο, το 40% εκτιμάει ότι κανένα κόμμα δεν πιέζει επαρκώς την κυβέρνηση. Ως ενδείξεις των συνολικότερων δημογραφικών διαφοροποιήσεων που καταγράφονται στις πολιτικές στάσεις, οι νεότεροι εκλογείς και τα χαμηλότερα εισοδήματα αξιολογούν με θετικότερο τρόπο απ’ ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες και τα υψηλότερα εισοδήματα την αντιπολιτευτική αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή που το ποσοστό, το οποίο λαμβάνει το κόμμα του Κ. Βελόπουλου στον σχετικό δείκτη μεταξύ των εκλογέων της βόρειας Ελλάδας σκαρφαλώνει στο 24%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «Κανένας»

Στο ερώτηση «Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό», σταθερά στην πρώτη θέση φιγουράρει η απάντηση «Κανένας» με 34%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27% και με μεγάλη διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος τερματίζει τρίρος με 8%. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κουτσούμπας και Κυριάκος Βελόπουλος ισοψηφούν με 6% και έπεται ο Σωκράτης Φάμελλος με 5%.

Πόσοι θέλουν για πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά

Η εικόνα ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία αλλάζει όταν στην «εξίσωση» μπαίνουν και τα ονόματα των Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, υπό το φως των σεναρία για την ίδρυση νέων κομμάτων υπό τους πρώην πρωθυπουργούς.

Στο σενάριο αυτό, πρώτος παραμένει ο «Κανένας» με 29%, δεύτερος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25% και τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας με 11%. Ακολουθούν οι Κυριάκος Βελόπουλος και Νίκος Ανδρουλάκης με 6% έκαστος και έπονται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Αντώνης Σαμαράς με 4% και οι Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου και Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%.

Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλ. Τσίπρα

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το 66% απαντά πως σίγουρα δεν θα το ψήφιζε, το 12% πως είναι σχετικά πιθανό να το ψηφίσει, το 11% πως είναι σχετικά απίθανο να το ψηφίσει και το 8% πως σίγουρα θα το ψηφίσει.

Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα υπό τον Αντ. Σαμαρά

Σε αντίστοιχο ερώτημα για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος υπό τον Αντ. Σαμαρά, το 74% απαντά πως σίγουρα δεν θα το ψήφιζε, το 11% πως είναι σχετικά απίθανο να το ψηφίσει, το 10% δηλώνει πως είναι σχετικά πιθανό να το ψηφίσει και το 3% πως σίγουρα θα το ψήφιζε.

Πόσο «έπεισαν» οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Σε σχέση με την παρουσία πολιτικών προσώπων στη ΔΕΘ και σε άλλες εκδηλώσεις της περιόδου, τα ευρήματα υποδεικνύουν σχετικά χαμηλό βαθμό ενδιαφέροντος, με εξαίρεση τη περίπτωση του πρωθυπουργού: τo 69% παρακολούθησε αποσπάσματα από την ομιλία ή τη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού, ποσοστό το οποίο περιορίζεται στο 49% για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο 39% για τον Α. Τσίπρα και στο 35% για τον Σ. Φάμελλο.

Ως προς τις εξαγγελίες του Κ. Μητσοτάκη προκύπτει μέτριος προς χαμηλός βαθμός ικανοποίησης, και εφόσον αυτές υλοποιηθούν, εξαιρετικά χαμηλή εκτίμηση επιδραστικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών. Συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων δηλώνουν σχετική ή υψηλή ικανοποίηση από τις εξαγγελίες φτάνει στο 24%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι εφόσον αυτές υλοποιηθούν η ζωή τους θα βελτιωθεί πολύ ή αρκετά περιορίζεται στο 14%, αυτών που εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί λίγο στο 25% και αυτών που ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως βελτίωση στο 60%.

Απογοήτευση και θυμός τα κυρίαρχα συναισθήματα

Ηχηρά «καμπανάκια» για την κυβέρνηση προκύπτουν και από τα ευρήματα ως πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας. Ένας στους δύο δηλώνει πως το κυρίαρχο συναίσθημά του είναι η απογοήτευση, το 40% απαντά πως νιώθει θυμό και το 50% απελπισία.

Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία

Ως προς την οικονομία συνολικότερα, σχεδόν 6 στους 10 δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι ως προς τις επιδόσεις της κυβέρνησης, το 22% απαντά «όχι ιδιαίτερα» και μόλις το 20% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο. Την ίδια στιγμή, μόλις το 14% θεωρεί ότι η κατάσταση στο οικονομικό πεδίο θα ήταν καλύτερη με μια κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης, το 13% με μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μόλις το 10% αν κυβερνούσε η Πλεύση Ελευθερίας. Συμπληρωματικά, ούτε η προοπτική σχηματισμού μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι πείθει πως θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα (12%), ακόμα και αν συνολικά προκαλεί σημαντικά μικρότερη ανησυχία συγκριτικά με άλλα σενάρια διακυβέρνησης.

Πάνω από 7 στους 10 θεωρούν πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση

Επιπλέον, η συντριπτική πλειονότητα (72%) απαντά πως η χώρα κινείται σίγουρα ή μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 26% κρίνει πως σίγουρα/μάλλον η χώρα πηγαίνει στη σωστή πορεία.