Με ανεβασμένες στροφές κινείται το ΠΑΣΟΚ

Σε υψηλές στροφές κινείται το ΠΑΣΟΚ συνεχίζοντας την αντεπίθεση που ξεκίνησε με την ΔΕΘ.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα βουλευτές και στελέχη του κόμματος θα δώσουν συνεντεύξεις Τύπου, ανά την Ελλάδα όπου θα εξηγούν το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη και θα απαντούν στις επιθέσεις που δέχτηκε από τη ΝΔ.

Εντός εβδομάδας το ΠΑΣΟΚ θα φέρει στην Βουλή τροπολογία για servicers, funds και ελβετικό φράγκο. Την πρωτοβουλία θα παρουσιάσουν την Τρίτη θα την παρουσιάσουν η Μιλένα Αποστολάκη και ο Δημήτρης Σπυράκος, αρμόδιος γραμματέας του τομέα ιδιωτικού χρέους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τηλεοπτικές συνεντεύξεις και με ομιλία στην Βουλή την Τετάρτη θα δώσει έμφαση στα εθνικά θέματα (θα υπάρχουν και εξελίξεις από τις ΗΠΑ) αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ με αιχμή τα όσα τραγελαφικά εξελίσσονται στην εξεταστική επιτροπή που καλούν τους πεθαμένους.

Συμπαράσταση στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ παρενέβει και στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Με ανακοίνωση του εξέφρασε την συμπαράστασή του στο αίτημα του πατέρα να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σημειώνει ακόμη στην ανακοίνωση: «Πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να εγκύψουν». Τα παραπάνω μετέφερε στον κ. Ρούτσι αντιπροσωπεία του κόμματος αποτελούμενη από τον Γραμματέα της Κ.Ο. Δημήτρη Μπιάγκη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Δημήτρη Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μιλένα Αποστολάκη, που τον συνάντησε έξω από τη Βουλή όπου και παραμένει εδώ και μέρες κάνοντας απεργία πείνας.