Σ. Φάμελλος: «Η Ελλάδα να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη», μετά τις ανακοινώσεις από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

«Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες», επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι «στην Ελλάδα ο κ.Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ». Και προσθέτει: «Η σιωπή είναι συνενοχή».

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει: «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα. Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!».

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες. Στην Ελλάδα ο κ.Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ. Η σιωπή είναι συνενοχή. Ο… — Socratis Famellos (@SFamellos) September 21, 2025

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.