Κ. Μητσοτάκης: Η νέα Belharra αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού

Στις εξελίξεις που αφορούν «την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων» και σε «καλά νέα» από την αγορά εργασίας αναφέρεται μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανασκόπηση της εβδομάδας.

Ο πρωθυπουργός εστίασε στα θέματα της εθνικής θωράκισης, στην αγορά της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra της αγοράς εργασίας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στις αστικές συγκοινωνίες και στον ΚΟΚ.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Διαβάστε ακόμη

Πολεμικό Ναυτικό: Στόλος αποτροπής με φρεγάτες πρώτης γραμμής