Πολεμικό Ναυτικό: Στόλος αποτροπής με φρεγάτες πρώτης γραμμής

Με φρεγάτες πρώτης γραμμής, σύγχρονα όπλα και εκσυγχρονισμένο Στόλο, το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται μία… ανάσα πριν από την ενίσχυση της αποτρεπτικής του δύναμης στο Αιγαίο και πέρα από αυτό.

Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανεβάζουν ταχύτητα και βάζουν πλώρη για μια νέα εποχή ισχύος και αποτροπής με 12 σύγχρονες μονάδες επιφανείας μέχρι το 2035.

Μελετώντας προσεκτικά κάθε διαθέσιμη επιλογή το Πολεμικό Ναυτικό στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας και υπεροχής προς πάσα… κατεύθυνση και επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα σταθερότητας, ενώ παράλληλα ενισχύει το στρατηγικό αποτύπωμα της χώρας.

Οι σκέψεις για τις Bergamini

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της ιταλικής «Carlo Bergamini» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας που έδεσε (στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης αποστολής της στη Μεσόγειο) στις 19 Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνει τον ενδιαφέρον της ηγεσίας του ΠΝ για τις 2+2 φρεγάτες FREMM.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου λίγες ώρες πριν αποπλεύσει η «Carlo Bergamini» ομάδα έμπειρων αξιωματικών, μάχιμοι και μηχανικοί θα επισκεφθεί τη φρεγάτα ούτως ώστε να κάνουν αυτοψία και να αξιολογήσουν το σύνολο των συστημάτων της.

Ο χρόνος δεν θεωρείται τυχαίος, καθώς από το ΥΠΕΘΑ έχουν «κυκλώσει» τον μήνα Σεπτέμβριο για τα επόμενα μεγάλα βήματα του ΠΝ με στόχο να εντάξει στην φαρέτρα του όπλα σύγχρονα και ισχυρά και να ξεπεραστούν προβλήματα του παρελθόντος.

Άλλωστε το στίγμα έδωσε προ ημερών (06/09) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας πως «τις επόμενες 45 ημέρες η ελληνική και η ιταλική πλευρά θα φτάσουν σε σημείο συμφωνίας και θα υπογραφεί ένα μνημόνιο».

Υπενθυμίζεται πως μία πρώτη αξιολόγηση στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης σχεδίασης και διαμόρφωσης έγινε από τον Νίκο Δένδια, όταν τον περασμένο Μάρτιο συνοδευόμενος από τον Αρχηγό́ ΓΕΕΘΑ Στρατηγό́ Δημήτριο Χούπη, καθώς και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας, κλάσης FREMM-IT/Bergamini, Carlo Margottini (F-592), η οποία βρισκόταν στον Πειραιά, στο πλαίσιο αποστολής της.

Τα χαρακτηριστικά και το κόστος

Η δεύτερη υποψήφια φρεγάτα τύπου FREMM που «κοιτάζει» το ΠΝ είναι η «Virginio Fasan» η οποία μπήκε σε υπηρεσία στις 19 Δεκεμβρίου 2013 (η Carlo Bergamini στις 29 Μαΐου 2013).

Χωρίς να αποκλείεται η ίδια αυτοψία στο προσεχές διάστημα.

Άγνωστος «Χ» παραμένει το πόσο θα κοστίσουν καθώς δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο εκτιμάται αυτό πως δεν θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια με την πιο πρόσφατη συζήτηση να λαμβάνει χώρα στη Σύνοδο ΥΠΑΜ του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Εκεί ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του και συζήτησαν την πρόοδο των διαβουλεύσεων.

Τα χαρακτηριστικά:

Μήκος: 145 μέτρα

Πλάτος: 20 μέτρα

Εκτόπισμα: 6.900 τόνοι

Πλήρωμα: 145 άτομα

Ταχύτητα: 27 κόμβοι (50 χλμ/ώρα)

Αυτονομία: 6.800 ναυτικά μίλια

Κύριο πυροβόλο: OTO Melara 127 χιλ. (με βλήματα Vulcano μεγάλης εμβέλειας)

Αντιαεροπορική άμυνα: 16 κελιά κάθετης εκτόξευσης (VLS Sylver A50) για πυραύλους Aster 15/30

Αντιπλοϊκοί πύραυλοι: Teseo / Otomat

Αεροπορικό σκέλος: υπόστεγο και κατάστρωμα για 2 ελικόπτερα (NH90 ή MH-60R)

Και τέταρτη FDI

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για την τέταρτη FDI (Μπελαρά) – αξίας περίπου 809 εκατ. ευρώ χωρίς όπλα- «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» καθώς την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο « Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Ταυτόχρονα όμως με την απόκτηση -εάν προχωρήσει- των ιταλικών FREMM ως ενδιάμεση λύση αλλά και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης των τριών -αρχικά- φρεγατών FDI οι φρεγάτες κλάσης «ΥΔΡΑ», ραχοκοκαλιά του Πολεμικού Ναυτικού για σχεδόν τρεις δεκαετίες, περνούν σε φάση πλήρους αναγέννησης.

Φιλοδοξούμενη χρονική στόχευση του ΠΝ είναι να «κλείσουν» οι τρεις συμβάσεις για τους βετεράνους του Αιγαίου (ΜΕΚΟ) εντός του 2025 και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ευσεβής πόθος του ΠΝ είναι να πέσουν οι τελικές υπογραφές για τη σύμβαση με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (όπου θα πραγματοποιηθεί ο κύριος όγκος των εργασιών), η σύμβαση με τη Thales (για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων TACTICOS II) αλλά και η σύμβαση με την ελληνική εταιρεία SSMART (πιστοποιημένη από Thales) για εγκατάσταση και διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων μέσα στο 2025.

Σε ό,τι αφορά τις φρεγάτες τύπου «S» αναμένεται σιγά σιγά η απόσυρση από τις μη εκσυγχρονισμένες σε κάθε παραλαβή νέου πλοίου παρότι απ ότι φάνηκε από τις περσινές κα φετινές βολές κατευθυνόμενων βλημάτων είναι ακόμη υπολογίσιμη δύναμη για τον Στόλο και κάθε δυνητικό αντίπαλο.