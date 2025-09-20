ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Το ΚΚΕ σχολιάζει την επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν μιλώντας για «παζάρια για τα εξοπλιστικά προγράμματα».

«Αφού η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτησε σε όλους τους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και αφού πλήρωσε από τη ληστεία σε βάρος του λαού ένα σκασμό λεφτά για εξοπλισμούς, στο όνομα δήθεν της “άμυνας της χώρας” και της “υπεροχής έναντι της Τουρκίας”, τώρα Τραμπ και Ερντογάν συζητούν για νέα εξοπλιστικά προγράμματα», αναφέρει το ΚΚΕ ενόψει της συνάντησης του Ντόναλ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο.

«Για άλλη μια φορά το παραμύθι των “ισχυρών συμμάχων” καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς» επισημαίνει στη συνέχεια το ΚΚΕ.

