Διπλό «άκυρο» στα ανοίγματα Μητσοτάκη: Παράλληλες κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. εξέλεξε τον νέο γραμματέα της στη θέση του αποβιώσαντος Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο καραμανλικός Μάξιμος Χαρακόπουλος, έπειτα από μεσολάβηση – σύμφωνα με πληροφορίες – του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ένα άνοιγμα προς την καραμανλική πτέρυγα της Ν.Δ., στο πλαίσιο της γενικότερης τακτικής του να κλείσει τα μέτωπα με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ζωτικής σημασίας να σταματήσει την αιμορραγία στα δεξιά του, σε μια συγκυρία που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν απέδωσαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ και η Ν.Δ. είναι καθηλωμένη στο 22%-24%.

Ο πρωθυπουργός έδειξε την πρόθεσή του τόσο με τις δημόσιες δηλώσεις του όσο και με διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου, αν και πολλοί εκτίμησαν ότι πρόκειται για ένα blame game και όχι για πραγματική πρόθεση.

Η κόντρα με τον Γ. Βλάχο

Στη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού πρότεινε τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, ζήτησε να εγκριθεί η εκλογή διά της εγέρσεως των βουλευτών. Στο σημείο αυτό, παρενέβη ο επίσης καραμανλικός βουλευτής Γιώργος Βλάχος, ο οποίος ζήτησε «να τηρηθεί ο κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και να στηθεί κάλπη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ρώτησε ειρωνικά: «Θα κατεβείτε για υποψήφιος, κ. Βλάχο;». Ο παλιός βουλευτής, όμως, του απάντησε: «Όχι, κ. πρόεδρε, και το ξέρετε, αφού μου έγινε νωρίτερα πρόταση και την αρνήθηκα».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε, λέγοντας ότι η συμπεριφορά αυτή και το αίτημα για ψηφοφορία «δεν προωθεί την ενότητα στο κόμμα και, αντίθετα, συντηρεί την εσωστρέφεια».

Ο Γιώργος Βλάχος πάλι απάντησε: «Δεν πάει άλλο να μην τηρείται ο κανονισμός». Με τη στάση του, έδειξε ότι οι καραμανλικοί έχουν άλλη άποψη και δεν προσχωρούν στο άνοιγμα του πρωθυπουργού. Το ερώτημα είναι εάν ο βουλευτής ήταν σε συνεννόηση με τον Κώστα Καραμανλή. Επιβεβαίωση δεν υπάρχει, αλλά οι παλιοί βουλευτές του κόμματος στοιχημάτιζαν ότι ο Γιώργος Βλάχος είχε την έμπνευση του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, καθώς, όπως ανέφερε, θα ήθελε η εκλογή του να είναι ομόφωνη. Δεν είναι δίχως σημασία ότι ένας ακόμη καραμανλικός, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, δεν ήταν στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, παρότι φίλος με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, αν και η απουσία του ήταν δικαιολογημένη.

Σκληρή δήλωση

Από τον Αντώνη Σαμαρά, πάλι, η απόρριψη των ανοιγμάτων του πρωθυπουργού ήταν άμεση και ευθεία, με μια σκληρή δήλωση χθες, το πρωί της Παρασκευής.

Στη δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει: «Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για τη χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Ο Αντώνης Σαμαράς αποδοκιμάζει τη βιαστική ταφή και χαρακτηρίζει εμμέσως ανήθικη την άρνηση στο αίτημα για εκταφή του παιδιού του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος είναι σε απεργία πείνας, παραπέμποντας στην εκτίμηση για συγκάλυψη στη διαχείριση του δυστυχήματος.

Πέραν αυτών, απαντά και στη φιλολογία περί του «αναντικατάστατου» Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι είχε την ευθύνη της χώρας στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της. Σηματοδοτεί ότι συνεχίζει να κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας κόμματος, σε μια συγκυρία που το Μαξίμου διαρρέει σε φιλικούς του δημοσιογράφους ότι «δεν θα προχωρήσει».

Η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι από έναν πατέρα που πρόσφατα έχασε το παιδί του. Το μόνο ερώτημα είναι εάν Καραμανλής και Σαμαράς ήταν σε συνεννόηση. Παλιός βουλευτής έλεγε: «Δεν χρειάζεται, είναι σίγουρα σε συναντίληψη».