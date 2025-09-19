Επίθεση της τουρκικής Milliyet στον Αδ. Γεωργιάδη λόγω των δηλώσεών του για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ

Στο στόχαστρο της τουρκικής Milliyet βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή δηλώσεις του για την στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ.

Η ιστοσελίδα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, ισχυρίζεται ότι ο Έλληνας υπουργός «στοχοποίησε ευθέως την Τουρκία», επικρίνοντάς τον και για την αναφορά του ότι η Ιερουσαλήμ είναι εβραϊκή πόλη, επισημαίνοντας επιπλέον το Ισραήλ ως τον «σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο» της Ελλάδας.

Συνεχίζει το δημοσίευμα τα επικριτικά σχόλια κατά του Υπουργού Υγείας της Ελλάδας, επειδή δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση βλέπει το Ισραήλ ως τον σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο της Αθήνας, περιγράφοντας το Ισραήλ ως το «πιο σοβαρό έθνος» της περιοχής, λέγοντας: «Το Τελ Αβίβ είναι ο κύριος σύμμαχός μας στην περιοχή. Είναι ο βασικός αντίπαλος της Τουρκίας. Αν σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ σήμερα, το Ισραήλ θα σταθεί στο πλευρό μας αύριο, ό,τι κι αν χρειαστούμε».

Ενώ στο στόχαστρο βρέθηκε και η επαινετική αναφορά του κ. Γεωργιάδη για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ: «Μπορούν να καταστρέψουν συριακά πλοία σε 24 ώρες και ένα κτίριο σε δύο ημέρες».

Η ενόχληση της Milliyet για την 4η φρεγάτα Belharra

Παράλληλα, το εν λόγωτουρκικό δημοσίευμα δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την ανακοίνωση της τέταρτης φρεγάτας Belharra, με αναφορά και πάλι στον Έλληνα Υπουργό Υγείας ο οποίος δήλωσε: «Με τα F-35, τα Rafale και τις Belharra, η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά την αμυντική της ισχύ. Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με την περίοδο του μνημονίου πριν από 10 χρόνια».

Κάνει λόγο για «μαθήματα» στον Ερντογάν

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Milliyet, «οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, ιδιαίτερα εν μέσω των εντάσεων στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, αποκάλυψαν την επιδίωξη της Αθήνας να υιοθετήσει μια περιφερειακή θέση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτές οι δηλώσεις αποκάλυψαν σαφώς ότι η ελληνοϊσραηλινή προσέγγιση διαμορφώνεται εις βάρος της Τουρκίας. Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός ιστότοπος Bhol συμπεριέλαβε επίσης τα σχόλια του Γεωργιάδη στο ρεπορτάζ του, αναφέροντας: ”Ο Γεωργιάδης χλεύασε τον Ερντογάν αναφερόμενος στη σύγκρουση και την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας”».

«Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας»

Επιπλέον, το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρεται και στην σημερινή ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη, μέσω της οποίας εξηγεί τον θαυμασμό του για το Ισραήλ., όπου μεταξύ άλλων ανάφερε: «Θα μπορούσα ακόμη να σας πω ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδος και τον μεγαλύτερο εχθρό της Τουρκίας και άρα και από την σκοπιά των Εθνικών μας συμφερόντων η υποστήριξη του είναι μονόδρομος. Όμως δεν θα πω τίποτα απ’ όλα αυτά, διότι όλα είναι δευτερεύοντα μπροστά σε αυτό που θα σας πω τώρα, το Ισραήλ το υποστηρίζω διότι το θαυμάζω! θαυμάζω το Κράτος τους, θαυμάζω τον Εβραϊκό Λαό, είμαι δε πεπεισμένος πλέον ότι η κυριότερη πηγή του αντισημιτισμού διαχρονικά ήταν και τώρα είναι ο φθόνος, για έναν αρχαίο λαό, που αν και έχει περάσει τις μεγαλύτερες κακουχίες παντός άλλου, στέκεται σήμερα στο σημείο που είναι και θριαμβεύει και θα σας δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβετε γιατί το θαυμάζω τόσο».