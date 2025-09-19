Δημοσκόπηση MRB: Δύο στους δέκα αναποφάσιστους θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα του Αλ. Τσίπρα

Την συσπείρωση των κομμάτων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, την αξιολόγηση της κυβέρνησης, αλλά και το αν θα στήριζαν οι αναποφάσιστοι την ενδεχόμενη δημιουργία νέων κομμάτων από τους πρώην πρωθυπουργούς κκ. Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB.

Υπενθυμίζεται ότι στο χθεσινό πρώτο μέρος της έρευνας της MRB, για λογαριασμό του OPEN, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 21,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Νίκη 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, Άλλο Κόμμα 4,5%, η Νέα Αριστερά 1,6%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 22,4%.

Ενώ στην αναγωγή, η ΝΔ είναι στο 28,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,7%, η Ελληνική Λύση στο 12%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,1%, το ΚΚΕ 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,2%, η Φωνή Λογικής 4,1%, το ΜέΡΑ25 3,7%, η Νίκη 3,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%, η Νέα Αριστερά 2,1%.

Οι συσπειρώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ, με βάση τις Ευρωεκλογές του 2024, είναι στο 68,2%.

Αντίστοιχα, η συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ ειναι στο 75,6%.

Αξιολόγηση κυβέρνησης

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Τα συναισθήματα που εκφράζουν περισσότερο τους πολίτες

Προτεραιότητα στην καθημερινότητα το διακύβευμα των επόμενων εκλογών

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης – μέχρι δυο απαντήσεις – το 60,2% ιεραρχεί ως πρώτο ζήτημα τα οικονομικά των νοικοκυριών και το βιοτικό επίπεδο, ενώ το 35,1% απαντά πως είναι η οικονομία της χώρας.

Αξιολόγηση μέτρων Κ. Μητσοτάκη

Αξιολόγηση μέτρων Ν. Ανδρουλάκη

Ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από Αλ. Τσίπρα και Αντ. Σαμαρά

Σε επίπεδο αναποφάσιστων, που ήταν 15,7% στη μέτρηση της MRB, όπως δημοσιεύτηκε στο χθεσινό πρώτο μέρος, ένα νέο κόμμα του Αλ. Τσίπρα θα ψηφιζόταν «σίγουρα/μάλλον» από το 20,2% των αναποφάσιστων, ενώ ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντ. Σαμαρά θα ψηφιζόταν «σίγουρα/μάλλον» από το 8,3% των αναποφάσιστων.

Για την απόδοση δικαιοσύνης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αναποφάσιστους

