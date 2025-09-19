Νέα Δημοκρατία: Πέντε συμπεράσματα από το «γαλάζιο» ραντεβού στη Βουλή

Με την κυβέρνηση να προτάσσει το πακέτο της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να επαναπροσεγγίσει απογοητευμένους ψηφοφόρους, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. την Παρασκευή έδωσε μια σαφή εικόνα για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί.

Η συνεδρίαση έγινε λίγο μετά την παρουσίαση του «καλαθιού» της ΔΕΘ, ωστόσο δεν επικρατεί εφησυχασμός, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στα ποσοστά της Ν.Δ. (στην πρόθεση ψήφου παραμένει στο 21,8%, τόσο σύμφωνα με την MRB, όσο και σύμφωνα με τη Metron Analysis).

Μέσα σε αυτό το σύνθετο πολιτικό σκηνικό, πέντε είναι τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από το «γαλάζιο» αυτό ραντεβού στη Βουλή:

1. Το βάρος πέφτει στην προβολή των μέτρων της ΔΕΘ και είναι χαρακτηριστικό πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του σε αυτά. «Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των πολλών, όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας: μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και επαγγελματίες» σημείωσε μεταξύ άλλων.

2. Το αφήγημα της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας παραμένει το «χαρτί» στο οποίο ποντάρει το Μαξίμου. Για μία ακόμα φορά ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, για να τονίσει τη σημασία της σταθερότητας. Παράλληλα σημείωσε πως «ο χώρος τον οποίον έχουμε να διαθέσουμε είναι συγκεκριμένος. Οτιδήποτε πάνω από τον χώρο αυτόν, μας βάζει σε περιπέτειες».

3. Τα πυρά προς την αντιπολίτευση θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Στην ομιλία του ο Κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές για τον Αλ. Τσίπρα και τον Ν. Ανδρουλάκη, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάσει. «Κάποιος πρότεινε “πατριωτικούς φόρους”, εμείς κάνουμε πράξη πατριωτικές φοροαπαλλαγές» σημείωσε. Παράλληλα – αναφορά που πήγαινε προς τη Χαριλάου Τρικούπη – μίλησε για «λεφτόδεντρο» που βάφτηκε πράσινο.

4. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να μιλήσει σε ένα παραδοσιακό κοινό του κόμματος, επιδιώκοντας την αύξηση της συσπείρωσης. «Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ να κάνει εκπτώσεις στην αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας», σημείωσε μεταξύ άλλων, ενώ, αναφερόμενος ευρύτερα στις κυβερνητικές επιλογές, είπε πως «είναι ταυτοτικές της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας».

5. Παράλληλα όμως έδειξε πως σκοπεύει να συνεχίσει τα «ανοίγματα», σε μια περίοδο που συζητείται εντόνως στα «γαλάζια» πηγαδάκια η προσχώρηση του Αν. Λοβέρδου στη Ν.Δ. «Αποδείξαμε στους πολίτες ότι εμείς είμαστε η μεγάλη πολιτική “κοίτη” όλων των ρευμάτων που τελικά πιστεύουν στη δημοκρατία, στην ανοικτή οικονομία, στην Ευρώπη», είπε μεταξύ άλλων. Συμπλήρωσε πως «κάναμε πράξη αυτή τη διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ότι είμαστε η παράταξη που πηγαίνει πέρα από τις “ετικέτες” του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς. Αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έκανε πράξη αυτή την επιταγή της ιδρυτικής μας διακήρυξης, γι’ αυτό φτάσαμε και σε αυτά τα ποσοστά».

Τα μηνύματα στους βουλευτές

«Η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μια αστοχία, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να συγχωρέσει την έπαρση, την αυθαιρεσία και την αλαζονεία», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του κόμματος. Ειδικότερα αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί, ενώ θέλησε να δείξει πως η κυβέρνηση θα πατήσει…γκάζι και θα υλοποιήσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων.

Απευθυνόμενος στους «γαλάζιους», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε «είμαι πρωθυπουργός γιατί είμαι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αντλώ τη δύναμή μου από εσάς, τα συμφέροντά μας είναι απολύτως ταυτισμένα και ευθυγραμμισμένα. Όταν εσείς είστε ισχυροί, εγώ είμαι ισχυρός και αντίστροφα». Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας «γι’ αυτό και έχει αξία η όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, και πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι είμαστε ενεργοί και παρόντες στη Βουλή, πάντα μπορούμε καλύτερα, πάντα απαιτείται εσωτερικός διάλογος. Εξάλλου, είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό. Αλλά απαιτείται και εξωτερική πειθαρχία, απαιτείται ένας πλουραλιστικός προβληματισμός αλλά απαιτείται και κοινή στάση. Τελικά απαιτείται χαμηλό βλέμμα αλλά υψηλοί στόχοι».

Το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού και λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, οι τόνοι ανέβηκαν. Ο Γιώργος Βλάχος ζήτησε να γίνει να εκλογή του νέου γραμματέα της Κ.Ο. του κόμματος με κάλπη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά πως υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος για τη θέση του γραμματέα. Επικράτησε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, με τον Γ. Βλάχο να επιμένει, λέγοντας πως αυτό προβλέπει το καταστατικό του κόμματος, αλλά τελικά η εκλογή έγινε διά βοής.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, η συνεδρίαση κύλησε χωρίς άλλες εντάσεις, καθώς βουλευτές που στο παρελθόν έχουν εκφράσει προβληματισμούς για συγκεκριμένες επιλογές επέλεξαν να μην πάρουν το λόγο. Βέβαια μένει να φανεί αν το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι ομαδικές ερωτήσεις «γαλάζιων» προς υπουργούς, αλλά και πόσο αιχμηρές αυτές μπορεί να είναι.

Στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός πως ο πρωθυπουργός έχει κλείσει τα σενάρια για πρόωρες κάλπες (εκλογές θα γίνουν το 2027 είπε και τώρα). Με τις δημοσκοπήσεις άλλωστε να δείχνουν τη Ν.Δ. στην εκτίμηση ψήφου κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%, οι βουλευτές δεν έχουν λόγο να θέλουν ταχύτερη προσφυγή στις εκλογές. Παράλληλα, δεν αποτελεί μυστικό πως υπάρχουν «γαλάζιοι» βουλευτές που θα ήθελαν να ανοίξει μια συζήτηση για αλλαγές στον εκλογικό νόμο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει επαναλάβει πάντως δύο φορές το τελευταίο διάστημα πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία τέτοια κίνηση.