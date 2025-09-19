Βαρθολομαίος: Αχρείαστη τραγωδία ο πόλεμος στην Ουκρανία

Στο think tank Council on Foreign Relations μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια της περιοδείας που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του ο Βαρθολομαίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον «παράνομο» πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία που έχει ήδη κοστίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές, μια αχρείαστη και περιττή τραγωδία.

Ακολούθως επανέλαβε τις αιτιάσεις του κατά της εκκλησίας της Μόσχας. «Ο πόλεμος έχει επίσης μία πνευματική διάσταση», είπε ο Βαρθολομαίος αναφερόμενος στην απόφαση της εκκλησίας της Μόσχας να εγκρίνει την εισβολή και τη «δολοφονία Ορθόδοξων Χριστιανών από το καθεστώς Πούτιν».

«Και το έκανε υπηρετώντας το παρωχημένο δόγμα του ‘Ρωσικού Κόσμου’. Γι΄αυτό το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο εξεπλήρωσε τη θέληση των Ουκρανών για αυτοκέφαλη Εκκλησία», είπε μεταξύ άλλων ο οικουμενικός Πατριάρχης.

Και πρόσθεσε: «Οι Ουκρανοί λαχταρούσαν την ελευθερία της συνείδησης κατά τη διάρκεια περισσότερων από 7 δεκαετιών καταπίεσης υπό το ρωσικό σοβιετικό σύστημα, το οποίο επανίδρυσε το Πατριαρχείο Μόσχας το 1917 για να το χρησιμοποιήσει για τους δικούς του σκοπούς. Αφού ο Στάλιν σχεδόν κατέστρεψε κάθε ίχνος Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης στην ΕΣΣΔ, αναγκάστηκε να την αναβιώσει το 1943, για να αντιμετωπίσει τους Ναζί εισβολείς. Δυστυχώς, αν και ο κομμουνισμός έπεσε, η Εκκλησία της Ρωσίας εξακολουθεί να αποτελεί όργανο του κράτους μέχρι σήμερα».

Για τη Μέση Ανατολή, ο Βαρθολομαίος ανέφερε:

«Παρακολουθούμε επίσης τα γεγονότα στην αιματηρή σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και των τρομοκρατών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ. Είναι ειρωνεία της ιστορίας ότι τόσο η Γάζα όσο και η Δυτική Όχθη κυβερνήθηκαν από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για εκατοντάδες χρόνια, με χριστιανική πλειοψηφία μέχρι την μουσουλμανική κατάκτηση του 7ου αιώνα. Σήμερα, οι Χριστιανοί αποτελούν μειονότητα, με περίπου 20.000 στη Δυτική Όχθη και λιγότερους από 1.000 στη Γάζα.

Τρομοκρατηθήκαμε από τα άγρια ​​γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και παραμένουμε τρομοκρατημένοι από τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Γάζα. Στη Δυτική Όχθη, θρηνούμε την επίθεση της 7ης Ιουλίου φέτος από Ισραηλινούς εποίκους στο παλαιστινιακό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέχ – το μέρος στο οποίο ο Ιησούς αποσύρθηκε πριν από το Πάθος Του και την τελευταία πόλη στη Δυτική Όχθη που κατοικείται εξ ολοκλήρου από Χριστιανούς.

Προσβλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τις αραβικές χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη για να βρουν έναν δρόμο προς την ειρήνη και την ευημερία για αυτά τα δύο εδάφη, για χάρη των Χριστιανών, των Εβραίων και των Παλαιστινίων, και θα υποστηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια με κάθε δυνατό τρόπο».