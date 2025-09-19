Γ. Καμπάς στη «Ν»: Πρέπει να έχουμε ανοικτούς διαύλους, δεν περιμένουμε κάτι από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

«Καλώς συζητάμε με την Τουρκία, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διαύλους όπως και με οποιονδήποτε άλλον θεωρούμε ως εχθρό μας, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρούμε κάποιο επίπεδο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στρατηγός και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Γιώργος Καμπάς, σχολιάζοντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόσθεσε, δε, πως «όταν με κάποιον είσαι εχθρός τουλάχιστον κρατάς ένα επίπεδο και έτσι ξέρει και ο ένας και ο άλλος ποια είναι τα θέλω του καθενός. Από εκεί και πέρα όμως δεν περιμένουμε κάτι, ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα με την Τουρκία».

«Εκείνος που κερδίζει από αυτή τη συνάντηση είναι η Τουρκία και όχι εμείς, διότι στην ουσία δείχνει ο Τούρκος πως μπορεί και κάθεται να μιλήσει με την Ελλάδα» πρόσθεσε.