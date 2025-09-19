Logo Image

Γ. Καμπάς στη «Ν»: Πρέπει να έχουμε ανοικτούς διαύλους, δεν περιμένουμε κάτι από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Πολιτική

Γ. Καμπάς στη «Ν»: Πρέπει να έχουμε ανοικτούς διαύλους, δεν περιμένουμε κάτι από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο Στρατηγός και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Γιώργος Καμπάς

«Καλώς συζητάμε με την Τουρκία, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διαύλους όπως και με οποιονδήποτε άλλον θεωρούμε ως εχθρό μας, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρούμε κάποιο επίπεδο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στρατηγός και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Γιώργος Καμπάς, σχολιάζοντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόσθεσε, δε, πως «όταν με κάποιον είσαι εχθρός τουλάχιστον κρατάς ένα επίπεδο και έτσι ξέρει και ο ένας και ο άλλος ποια είναι τα θέλω του καθενός. Από εκεί και πέρα όμως δεν περιμένουμε κάτι, ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα με την Τουρκία».

«Εκείνος που κερδίζει από αυτή τη συνάντηση είναι η Τουρκία και όχι εμείς, διότι στην ουσία δείχνει ο Τούρκος πως μπορεί και κάθεται να μιλήσει με την Ελλάδα» πρόσθεσε.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube