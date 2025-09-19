Λ. Τζούμης στη «Ν» για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για κάτι ουσιαστικό

Στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour, με τον Παύλο Πανταζόπουλο, μίλησε αντιστράτηγος ε.α., Λάμπρος Τζούμης, σχολιάζοντας τις δοκιμές drones από πλευράς της Βορείου Κορέας εφιστώντας την προσοχή στις τεχνολογικές εξελίξεις που παρατηρούνται στη βιομηχανία του πολέμου, ενώ αναφέρθηκε και στην επερχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.

«Στην τελευταία παρέλαση που έγινε στην Κίνα, είδαμε ότι εκτός από μη επανδρωμένα αεροχήματα, ακόμα και πλοία και τεθωρακισμένα οχήματα, παρουσιάστηκαν και μηχανές ρομπότ. Δεν τις χειρίζεται άνθρωπος, τους βάζεις ένα λογισμικό και αυτόματα αυτές βρίσκουν τον αντίπαλο και τον εξουδετερώνουν. Μιλάμε για μια άλλη εποχή. Όλες οι χώρες έχουν μπει σ’ αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης νέων τεχνλογιών», σημείωσε ο κ. Τζούμης.

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Αναφορικά με την ατζέντα των ελληνοτουρκικών και τις διπλωματικές ισορροπίες εν όψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν σημείωσε: «Σχετικά με τη συνάντηση νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για κάτι ουσιαστικό».

Κλείνοντας, ο αντιστράτηγος ε.α. σημείωσε: «Ήρεμα νερά δεν είχαμε, με δεδομένο ότι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν αποσύρθηκαν. Μας τις φέρνει κατά καιρούς και τις προτάσει. Δεν έχουμε βέβαια την κλιμάκωση ρητορικής που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, όταν μας έλεγε ο Ερντογάν ότι θα έρθουν νύχτα και θα στείλουν πυραύλους».