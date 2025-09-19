Ένταση στη Βουλή: Ο Γ. Βλάχος ζήτησε κάλπη για τον γραμματέα της ΚΟ – Κ. Μητσοτάκης: «Θα κατεβείτε υποψήφιος;»

«Ηλεκτρισμένη» ατμόσφαιρα επικράτησε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ όταν σε παρέμβαση του ο Γιώργος Βλάχος ζήτησε να στηθεί κάλπη για την εκλογή του νέου γραμματέα της Κ.Ο. του κόμματος.

Ειδικότερα μόλις τελείωσε την ομιλία του ο πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να εγκρίνουν διά εγέρσεως την εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου.

Τότε ο Γιώργος Βλαχος αντέδρασε και ζήτησε να στηθεί κάλπη και σημείωσε πως ο,τιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος για τη θέση του γραμματέα και απευθυνόμενος στον βουλευτή φέρεται να είπε είπε πως αυτό που κάνει δεν συνάδει με το κλίμα ενότητας. «Θα κατεβείτε υποψήφιος;», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο Γιώργος Βλάχος επέμεινε λέγοντας πως πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό του κόμματος. Η ένταση συνεχίστηκε ωστόσο τελικά η εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου έγινε διά βοής.