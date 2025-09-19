ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Περιμέναμε μεγαλύτερη πρωτοτυπία από τα τσιτάτα περί «πράσινων λεφτόδεντρων», μας βλέπει και στον ύπνο του

«Σε εμφανή πολιτική αμηχανία ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να πείσει τους βουλευτές του ότι η κυβερνητική πολιτική αγκαλιάζει… τους πολλούς», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κ.Ο. της ΝΔ.

Ειδικότερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «Στην ομιλία του απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας και τους αγρότες, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που επί μια τετραετία έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Και προσθέτει: «Μετά το αλήστου μνήμης επιχείρημα ότι δεν μειώνει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά γιατί μαζί με τους φτωχούς θα επωφεληθούν και οι πλούσιοι καταναλωτές, σήμερα έφερε το παράδειγμα του καφέ. Αναρωτιόμαστε αν τιμούν έναν Πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που διανύουν τον 7ο χρόνο στην εξουσία, η ανικανότητα τους να βάλουν κανόνες στην αγορά και να πατάξουν την αισχροκέρδεια».

«Μας βλέπει και στον ύπνο του» ο Μητσοτάκης

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει τις αντιφάσεις του Πρωθυπουργού, αναφέροντας τα εξής:

«Όσο, δε, για τα τσιτάτα του κ. Μητσοτάκη περί «πράσινων λεφτόδεντρων», περιμέναμε περισσότερη πρωτοτυπία.

«Λεφτόδεντρα» είχε χαρακτηρίσει τη στεγαστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και τώρα τρέχει να υποσχεθεί κοινωνικές κατοικίες.

«Λεφτόδεντρα» είχε αποκαλέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΕΝΦΙΑ στις παραμεθόριες περιοχές, και φέτος το εξήγγειλε στη ΔΕΘ.

«Λεφτόδεντρα» έβλεπε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ στα νησιά, και πάλι άλλαξε γνώμη».

Με την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη να καταλήγει πως ο Πρωθυπουργός: «Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του».