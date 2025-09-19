Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το ν/σ του υπ. Δικαιοσύνης – Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα 18 και 19

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Καθορισμός αδικημάτων και κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕE) 2024/1226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα, υπέρ του νομοσχεδίου επί της Αρχής ψήφισε η Ν.Δ., ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Το ίδιο και το επίμαχο άρθρο 18 του σχεδίου. Το άρθρο 19 ψηφίστηκε από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΚΚΕ τοποθετήθηκε με το «παρών».

Νωρίτερα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε από την Ολομέλεια και η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τα άρθρα 18 και 19 του νομοσχεδίου. Την ένσταση αντισυνταγματικότητας απέρριψε η Ν.Δ., ενώ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των δύο άρθρων τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ