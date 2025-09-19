Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Ακριβάκης, σύμφωνα με συλλυπητήρια ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον Αλέκο Ακριβάκη, «που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα “Ανένδοτος Βοιωτίας” ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο εκλιπών, στην οικογένεια του οποίου εκφράζει τα συλλυπητήρια του, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κόμματος και «επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις».

Ποιος ήταν ο Αλέκος Ακριβάκης

Ο Αλέκος Ακριβάκης γεννήθηκε το 1944 στη Θήβα, ενώ σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία.

Διετέλεσε βουλευτής ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας για συνολικά 22 χρόνια (1981 – 1985 και 1989 – 2007), ενώ ήταν υφυπουργός Γεωργίας (15 Σεπτεμβρίου 1995 – 22 Ιανουαρίου 1996) και υπουργός Επικρατείας (18 Ιουνίου 2003 – 10 Μαρτίου 2004).

Από το 1985 ως το 1989 ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας.