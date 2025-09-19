Κ. Μητσοτάκης: Είμαστε το κόμμα των πολλών, μειώνουμε τους φόρους για 4 εκατ. πολίτες

«Η Ν.Δ. είναι το κόμμα των πολλών, προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατ. συμπολίτες μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «είμαστε όμως ταυτόχρονα και η παράταξη των νέων», περιγράφοντας τις σχετικές φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Είπε επίσης ότι η Ν.Δ. στηρίζει τις οικογένειες και την ελληνική επικράτεια, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων ότι με ορίζοντα διετίας, ο ΕΝΦΙΑ θα μηδενιστεί σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων. Επανέλαβε, δε, ότι διορθώνεται μια αδικία με την ένταξη ακριτικών νησιών στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ.

Αναφερόμενος στην Κ.Ο. της Ν.Δ., ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «μόνο το 2025 έγιναν 4.410 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια από τους βουλευτές του κόμματος. Ψηφίσαμε 63 νομοσχέδια, από τον ΚΟΚ και την αναδιάρθρωση των τρένων, μέχρι την επιτάχυνση της αξιολόγησης στο δημόσιο».

Τον δρόμο από εδώ και στο εξής θα δείχνουν πέντε σημαντικές επιλογές που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, είπε ο πρωθυπουργός:

Η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων, της περιφέρειας. Αυτή η στήριξη να παρέχεται με διαρκείς μειώσεις φόρων. Η συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων. Η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας Το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας, με μια αποτελεσματική και ευέλικτη εξωτερική πολιτική, με προτεραιότητα το μεταναστευτικό και τη φύλαξη των συνόρων, αλλά και με κινήσεις στον τομέα της άμυνας. «Επιλογή μας όχι μόνο να αποκτήσουμε 4 φρεγάτα Μπελαρά, αλλά και να αναβαθμίσουμε τις 3 προηγούμενες» τόνισε.

«Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών»

Όπως είπε, το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, ανακατευθύνει το μέρισμα της ανάπτυξης και τα κέρδη από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής απευθείας στους λογαριασμούς των πολιτών. «Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών» τόνισε.

Ανέφερε, δε, ότι ο δημοσιονομικός χώρος ουσιαστικά εξαντλήθηκε με τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν, ύψους 1,76 δισ. «Οτιδήποτε πάνω από αυτό το ποσό, θα μας οδηγούσε σε ευρωπαϊκές περιπέτειες», επεσήμανε. Συνέκρινε, δε, την κατάσταση στην Ελλάδα με τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται να θέσει ποτέ ξανά σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Θα ζούμε στο πλαίσιο των πραγματικών μας οικονομικών δυνατοτήτων. Αν κάποιος έχει να αντιπροτείνει άλλα μέτρα, θα πρέπει πρώτα να καταψηφίσει τα μέτρα που θα φέρουμε προς ψήφιση σύντομα και στη συνέχεια να προτείνει πώς θα μπορούσε να κατανείμει αυτόν τον χώρο με άλλον τρόπο. Ο 13ος μισθός στοιχίζει 1,3 δισ., άρα καταναλώνει το 80% του χώρου που έχουμε στη διάθεσή μας» επεσήμανε και επανέλαβε πως η μείωση του ΦΠΑ δεν περνά κατά κανόνα στον καταναλωτή.

Είπε επίσης ότι ο πραγματικός μισθός αυξάνεται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ενώ σημείωσε ότι η αντιπολίτευση δεν έχει καμία ουσιαστική αντιπρόταση. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «πατριωτικές φοροαπαλλαγές» ενώ άλλοι μιλούν για «πατριωτικούς φόρους» και «μοιράζουν υποσχέσεις 4 δισ. βάφοντας πράσινο το δικό τους λεφτόδεντρο». Έκανε επίσης λόγο για πλεόνασμα λαϊκισμού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές της Ν.Δ. να υπενθυμίζουν το έργο της κυβέρνησης από το 2019.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αναγνωρίζεται από τους πολίτες η προσπάθεια για βελτίωση του ΕΣΥ, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολικών κτιρίων, αλλά και στα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο. Μίλησε επίσης για τις παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ στάθηκε στους αυξημένους ελέγχους για αλκοτέστ.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι μόνο το 2025, η Ελλάδα προέβη σε τρεις σημαντικές κινήσεις που ενίσχυσαν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα:

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός Τα θαλάσσια Πάρκα Το ενδιαφέρον της Chevron για τα 4 θαλάσσια μπλοκ.

«Εκλογές την άνοιξη του 2027» – «Υποχρέωσή μας είναι να ξεπερνάμε και τον δικό μας κακό εαυτό»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027. Όπως τόνισε, «υποχρέωσή μας είναι να ξεπερνάμε και τον δικό μας κακό εαυτό, ο οποίος μερικές φορές μπορεί να γίνεται και ο μεγαλύτερός μας αντίπαλος». Έκανε επίσης λόγο για παθογένειες του κράτους που ακόμη αντιστέκονται.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για «πρόβλημα 10ετίων που όμως δική μας υποχρέωση είναι να το διαχειριστούμε και επιτέλους να το αντιμετωπίσουμε». «Επιθυμούμε απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια για το ζήτημα, αλλά και αντιμετώπιση των διαχρονικών παθογενειών ενός ζητήματος που ήρθε μεν από το παρελθόν, αλλά αποτελεί δική μας υποχρέωση να το λύσουμε».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «εδώ πρέπει να κάνουμε 2 πράγματα ταυτόχρονα»:

«Εν κινήσει ουσιαστικά –και ξέρω τις ανησυχίες που εκδηλώνονται από συναδέλφους ειδικά τα περιφέρειας- να μετεξελίξουμε τον οργανισμό και να τον ενσωματώσουμε –καταργώντας τον στην πράξη- στη νέα ΑΑΔΕ, να εξακολουθούμε να κάνουμε τις πληρωμές με ασφάλεια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο όλο το πλαίσιο της ευρωπαϊκής στήριξης στη χώρα»,

«Ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον εντοπισμό των επιτηδείων και την επιστροφή των παράνομων επιδοτήσεων. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά που συνεχίζεται, 1.036 έλαβαν με ύποπτους τρόπους 23 εκατ. ευρώ. Ξεκίνησε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και ο έλεγχος συνεχίζει».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «με δικές μας ενέργειες, πολύ πριν η ευρωπαϊκή εισαγγελία εμπλακεί στην υπόθεση, έχει ασχοληθεί η ελληνική δικαιοσύνη με το πρόβλημα αυτό. Αναρωτιέμαι αν την ίδια ευαισθησία και αντίδραση είχαν όσοι κυβέρνησαν από τη δεκαετία του 1980 και μετά».

Είπε επίσης ότι με διαφάνεια πρέπει να λειτουργήσουν και οι πολεοδομίες. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να προβούμε σε δραστικές λύσεις» επεσήμανε.

«Η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μία αστοχία, αλλά δεν μπορεί να συγχωρήσει την έπαρση»

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μία αστοχία, αλλά δεν μπορεί να συγχωρήσει την έπαρση, την αυθαιρεσία και την αλαζονεία. «Η κοινοβουλευτική μας δουλειά πρέπει να συνδυαστεί με ένα άνοιγμα στις περιφέρειες» τόνισε και μίλησε για τοπικά σχέδια ανάπτυξης.

«Όταν θα πάμε στις εκλογές το 2027, οι πολίτες σε κάθε περιφέρεια θα πρέπει να βλέπουν ορατά αποτελέσματα της παρέμβασής μας στο πεδίο» τόνισε και πρόσθεσε: «Χρέος μας είναι να ακούμε και να κατανοούμε τους πολίτες όταν μας παραπονιούνται δικαιολογημένα για το πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας, να εξηγούμε τη διεθνή διάσταση, να περιγράφουμε τις προσπάθειες που κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, στην ενέργεια, στα ενοίκια».

Για τους λογαριασμούς ρεύματος, τόνισε πως «όσο μειώνεται η χονδρική τιμή, τόσο έχω την απαίτηση από τους παραγωγούς και από τη λιανική, τις μειώσεις να τις βλέπουν οι πολίτες». «Ο πληθωρισμός υποχωρεί και θα υποχωρήσει περισσότερο κάποια στιγμή, αλλά οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν έρθει για να μείνουν» τόνισε.

Πριν την έναρξη της ομιλίας του πρωθυπουργού, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ξεκινώντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «χάσαμε έναν ευγενή και άξιο συνάδελφο».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον οποίο προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. «Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην Κ.Ο., έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και στο κόμμα, και στη Βουλή, και σε κυβερνητικές θέσεις» τόνισε.

Το κείμενο ανανεώνεται…