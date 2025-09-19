Ακρόπολη: Πανό ΚΚΕ και ΚΝΕ για τη Γάζα – «Να σταματήσει η γενοκτονία»

Δύο πανό σήκωσαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Ακρόπολη, σήμερα Παρασκευή το πρωί, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστινίους.

Τα πανό, τα οποία αναρτήθηκαν στον βράχο της Ακρόπολης, προς την πλευρά της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ήταν γραμμένα στα ελληνικά και στα αγγλικά και ανέφεραν: «Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πλαισίωσαν τα δυο πανό, καλώντας τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο «να γιγαντώσουν την πάλη για να πάψει η κτηνωδία στη Γάζα, να σταματήσει κάθε στήριξη και συνεργασία με τους φονιάδες του παλαιστινιακού λαού και να καταδικαστούν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ».

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ζητούν «να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

