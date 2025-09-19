Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Και επισήμως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα – «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου»

Την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ και την αμερικανική Γερουσία εκφράζει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη δήλωσή της μετά την επικύρωση του διορισμού της.

U.S. Senate confirms Kimberly Guilfoyle as next U.S. Ambassador to Greece . Press release —>https://t.co/9x6oD2MpU9 pic.twitter.com/eIiaUJaxQ0 — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) September 19, 2025

«Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε την Πέμπτη 18 Σεπτέμβριου, την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) ως της επόμενης Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, παραθέτοντας τη δήλωση της κ. Γκίλφοϊλ.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας»

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν», αναφέρει, προσθέτοντας: «Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία».

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

«Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου – τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο» επισημαίνει η κ. Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας πως ανυπομονεί να συνεργαστεί «με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού» καταλήγει.

Η ορισθείσα Πρέσβης Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.