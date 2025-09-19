Παρέμβαση Αντ. Σαμαρά για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη του αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους

Πολιτική παρέμβαση στην τραγωδία των Τεμπών και στο αίτημα της εκταφής των σορών που διατυπώνουν οι γονείς των παιδιών, έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

«Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα»

Στη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει: «Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία από τον Αντώνη Σαμαρά, έναν πατέρα που πρόσφατα έχασε το παιδί του. Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι ήδη πραγματοποιεί απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του.