Επικυρώθηκε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα

Το όνομα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περιλαμβάνεται στη λίστα των 48 υποψηφίων που επικύρωσε η Γερουσία των ΗΠΑ, καθιστώντας την επισήμως τη νέα πρέσβη της Ουάσινγκτον στην Ελλάδα.

Ο δρόμος για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής», δηλαδή την αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η κ. Γκίλφοϊλ θα έπρεπε ήδη να βρισκόταν στην Αθήνα.

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», κατά τον χαρακτηρισμό Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μην στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.