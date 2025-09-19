Ανδρέας Λοβέρδος στη «Ν»: Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση της προσχώρησής του στη Νέα Δημοκρατία, ο Καθηγητής Πανεπιστημίου, Δικηγόρος και πρώην Υπουργός, Ανδρέας Λοβέρδος, παραχωρεί συνέντευξη στη Ναυτεμπορική, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους συστρατεύεται με το κόμμα της ΝΔ, προτάσσοντας το κρίσιμο ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας.

Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Λοβέρδου στη Ναυτεμπορική:

1)Κύριε Λοβέρδο, μετά από μια μακρά πολιτική στον χώρο της Κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, έχοντας θητεύσει βουλευτής και υπουργός, επιλέγετε σήμερα να προσχωρήσετε στη Νέα Δημοκρατία. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση;

Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Η σταθερότητα μιας χώρας είναι αξία που έχει επικαθορίσει την πολιτική μου διαδρομή. Αυτό που συμβαίνει με την αντιπολίτευση να ζητάει εκλογές χωρίς αντιπρόταση παραπέμπει ευθέως σε ακυβερνησία. Το να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε ποιος θα έρθει ήταν ένα σήμα κινδύνου που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Η μόνη παράταξη που μπορεί να υπηρετήσει αυτή τη στιγμή τη σταθερότητα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο μόνος πολιτικός που εμφανίζεται και με καταγεγραμμένη την άποψη των πολιτών διαχρονικά να είναι ικανός για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήρθα για να δώσω στην πατρίδα μου, δεν ήρθα για να πάρω. Δεν πήρα αξιώματα, θα δώσω τη μάχη του σταυρού σε μία από τις πιο δύσκολες περιφέρειες της χώρας. Το παράδειγμα της Γαλλίας είναι αποκαλυπτικό και αποτρεπτικό. Φαντάζεστε να συνέβαινε κάτι ανάλογο εδώ;

2)Θεωρείτε πως η ΝΔ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές του 2027; Δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη ΝΔ να κινείται μεταξύ 25% και 30%, αρκετά μακριά δηλαδή από την αυτοδυναμία;

Είναι καταγεγραμμένο στην πολιτική ιστορία ότι η δεύτερη θητεία μιας παράταξης εμφανίζει νομοτελειακά φθορά. Είναι φυσικό οι πολίτες να ζητούν περισσότερα. Με τον χρόνο μεγαλώνουν οι προσδοκίες, αλλά και η κούραση. Σε μια δεύτερη θητεία, η φθορά δεν αποφεύγεται, χρειάζονται πάντοτε περισσότερα απτά αποτελέσματα και ουσιαστικές αλλαγές για να μείνει ζωντανή η εμπιστοσύνη. Ακριβώς αυτή τη στιγμή προσήλθα στη Νέα Δημοκρατία και δηλώνω ότι δεν ήρθα για να πάρω. Δεν πήρα κανένα αξίωμα, ήρθα να προσφέρω στην πατρίδα μου και στους συμπολίτες μου. Πιστεύω ότι μέχρι τη λήξη της παρούσας θητείας, καταγράφοντας συνολικά όσα έχει κάνει η κυβέρνηση, ως προς τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται το κράτος και ως προς την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, υπάρχει χρόνος συντονισμένα και αποτελεσματικά να γίνουν ακόμη περισσότερα.

3) Θα ήταν εφικτή μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ; Αν ναι, επί τη βάση ποιου προγράμματος;

Αυτή είναι μία ερώτηση που σε επίπεδο τελευταίας ανάλυσης θα απαντηθεί από τους έλληνες πολίτες στις κάλπες. Οι συμπολίτες μας διαλέγουν και κυβέρνηση και πρωθυπουργό. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπει κανένας σοβαρός πολιτικός. Οι στερούμενοι σοβαρότητας μπορούν να λένε ότι θέλουν. Μέχρι την ώρα αυτή, σας παραπέμπω στη σχετική απάντηση του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ που είναι και ο πρώτος τη τάξη αρμόδιος γι΄αυτό το ζήτημα. Αναλύσεις εγώ δεν έκανα ποτέ. Είμαι άνθρωπος της δράσης και ουδέποτε υιοθέτησα τον ρόλο του σχολιαστή και του εκλογολόγου. Στην πολιτική μπήκα και συνεχίζω να είμαι παρών με όλες μου τις δυνάμεις για να πράττω.

4)Πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ; Πιστεύετε ότι μπορούν να αναχαιτίσουν το κύμα ακρίβειας;

Το μεγαλύτερο στοίχημα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια. Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ επικεντρώνονται σε φοροαπαλλαγές, με στόχο να στηριχθεί το εισόδημα κάθε πολίτη και να υπάρξει άμεσο όφελος στην καθημερινή του ζωή. Οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν θετική αποδοχή, απομένει όμως να επιβεβαιωθεί στην πράξη.

5)Κλείνοντας, σε ποια εκλογική περιφέρεια θα σας δούμε υποψήφιο βουλευτή στις επερχόμενες εκλογές; Θα είστε ξανά υποψήφιος στη Β1 του Βορείου Τομέα Αθηνών ή να σας αναμένουμε κάπου αλλού;

Όπως προείπα, δεν ήρθα για να πάρω και δεν πήρα κανένα αξίωμα. Η επιλογή μου είναι διαφορετική: να δώσω τη μάχη του σταυρού σε μία από τις πιο απαιτητικές περιφέρειες της χώρας, τον B3 Νότιο Τομέα Αθηνών. Πρόκειται για μια περιοχή δύσκολη, με μεγάλες προκλήσεις, και ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται παρουσία, δουλειά και καθαρή προσπάθεια. Εκεί θέλω να σταθώ, εκεί να κριθώ.