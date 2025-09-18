Logo Image

Metron Analysis: Διατηρεί το προβάδισμά της η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Δεν «πείθουν» τα μέτρα της ΔΕΘ

Πολιτική

Metron Analysis: Διατηρεί το προβάδισμά της η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Δεν «πείθουν» τα μέτρα της ΔΕΘ

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Αναλυτικά τα ευρήματα της Metron Analysis

Η συντριπτική πλειοψηφία δεν αξιολογεί θετικά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, με την κυβέρνηση όσο και την αξιωματική αντιπολίτευση να λαμβάνουν αρνητικά αξιολόγηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Όπως δείχνει η έρευνα της Metron Analysis, για λογαριασμό του Mega, η ΝΔ 21,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,9%, το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,2%,το ΜέΡΑ25 3,2%, η Νέα Αριστερά 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,7%, η Νίκη 1,5%, ενώ η Αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 12,6%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 28,2%, το ΠΑΣΟΚ 13,6%, η Ελληνική Λύση 11,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,2%, το ΚΚΕ 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, το ΜέΡΑ25 4,2%, η Φωνή Λογικής 4,1%, η Νέα Αριστερά 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, η Νίκη 1,9%.

Αξιολόγηση μέτρων ΔΕΘ

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Η Ζ.Κωνσταντοπούλου δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός

Αξιολόγηση κυβέρνησης και πρωθυπουργού

Αξιολόγηση ΠΑΣΟΚ και Ν. Ανδρουλάκη

Έξι στους δέκα θέλουν πολιτική αλλαγή

Πώς βλέπουν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλ. Τσίπρα

Σε ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργηίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 60% δηλώνει «απίθανο» να το υποστηρίξει, το 18% «όχι και τόσο πιθανό», το 11% «αρκετά πιθανό να το στήριζε», ενώ το 10% δηλώνει «πολύ πιθανό» να στήριζε το εγχείρημα.

Υπεύθυνος για τον πόλεμο στη Γάζα ο Νετανιάχου – «Ναι» σε ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube