Δημοσκόπηση MRB: Πώς βλέπουν οι πολίτες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, η στάση τους απέναντι στη δημιουργία νέων κομμάτων

Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι πολίτες τόσο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού όσο και με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, ενώ καταγράφεται τόσο η δυναμική των υφιστάμενων κομμάτων όσο και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, για λογαριασμό του Open, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 21,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Νίκη 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, Άλλο Κόμμα 4,5%, η Νέα Αριστερά 1,6%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 22,4%.

Αναγωγή στο σύνολο

Στην αναγωγή, η ΝΔ είναι στο 28,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,7%, η Ελληνική Λύση στο 12%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,1%, το ΚΚΕ 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,2%, η Φωνή Λογικής 4,1%, το ΜέΡΑ25 3,7%, η Νίκη 3,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%, η Νέα Αριστερά 2,1%.

Μέτρα Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σε ερώτημα ως προς την αξιολόγηση των μέτρων του εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ καθώς και ως προς την αποτελεσματικότητά τους, το 60,7% τα αξιολογεί «αρκετά αρνητικά/πολύ αρνητικά», ενώ το 29,3% τα αξιολογεί «πολύ θετικά/αρκετά θετικά».

Για τις προτάσεις του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Σε ερώτηση για το πώς βλέπουν τα μέτρα που προτείνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, το 40,2% θεωρεί ότι «μάλλον/σίγουρα δεν είναι ρεαλιστικά και αν εφαρμοστούν θα εκτροχιάσουν την οικονομία», ενώ το 27,8% θεωρεί ότι «σίγουρα/μάλλον είναι ρεαλιστικά και σωστά κοστολογημένα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα κόμματα από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά

Παράλληλα, το 67,2% των ερωτηθέντων απαντά ότι «μάλλον/σίγουρα δεν θα ψήφιζαν» ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 22,3% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζε».

Σε αντίστοιχο ερώτημα, το 80,7% των ερωτηθέντων απαντά ότι «μάλλον/σίγουρα δεν θα ψήφιζαν» ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 14,1% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζε».