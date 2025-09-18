Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Κλειδώνει» για Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Το μεσημέρι της Τρίτης 23ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί «πιθανότατα» η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Πρόκειται για τη συνάντηση που, εφόσον οριστικοποιηθεί και επισήμως, αμφότερες οι πλευρές είχαν δηλώσει ότι σκοπεύουν να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παρεχώρησε στον ΑΝΤ1, ο κ. Μητσοτάκης είχε ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο ενός τετ α τετ και είχε επιβεβαιώσει: «Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση»

Στην ίδια συνέντευξη και ερωτηθείς για τη Navtex που αφορά στο Piri Reis ο κ. Μητστάκης απάντησε:

«Το είδατε να βγαίνει το «Piri Reis»; Το έχετε δει το «Piri Reis»;», ενώ χαρακτήρισε προγραμματισμένες τις πρόσφατες ασκήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Επανέλαβε επίσης ότι η «Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα ‘γκρίζων ζωνών’, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Όμως, το έχω πει πολλές φορές, μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας. Και αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο «κόκκινο» και ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης».