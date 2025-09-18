Ευ. Λιακούλη στη «Ν» για ΟΠΕΚΕΠΕ: Συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης να κουκουλώσει ένα τεράστιο σκάνδαλο

«Βλέπουμε μια συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης να κουκουλώσει ένα τεράστιο σκάνδαλο», τόνισε στην εκπομπή On Politics του Naftemporiki TV με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, σχολιάζοντας την άρνηση της κυβέρνησης να καταθέσει ο Πρωθυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Λιακούλη σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έκανε ένα μίνι πραξικόπημα, πρώτη φορά στα χρονικά» καθώς, όπως τόνισε, «έκλεισε για ύπνο τους βουλευτές της για να μην έχει καμία διαρροή».

Όπως πρόσθεσε, «πρώτη φορά είδα ένα τεράστιο κιβώτιο με επιστολικές ψήφους που δεν ήταν καν σε φακέλους, δηλαδή κάποιος τα υπέγραψε σωρηδόν και τα έφερε στο Κοινοβούλιο».

Στη συνέχεια η κ. Λιακούλη δήλωσε πως η κυβέρνηση πήρε την απόφαση «να αφήσει στην παραγραφή τον κ. Βορίδη, καθότι στις 5 Οκτωβρίου παραγράφονται τα αδικήματα» και «βεβαίως θα υπάρξει αμνηστία για τον κ. Αυγενάκη».

Τέλος, δήλωσε πως «η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να ελέγξει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού της έχει ξεφύγει» και άφησε αιχμές ότι θα έρθουν στο φως και άλλες υποθέσεις.