ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: «Η Νέα Δημοκρατία προστατεύει κρίσιμους μάρτυρες», καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη

«Με το καλημέρα σας η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης, που είδαμε στην Εξεταστική των Τεμπών, συνεχίζεται αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες, τους οποίους η Ευρωπαία Εισαγγελέας αξιοποίησε αλλά η Νέα Δημοκρατία προστατεύει».

Αυτό δήλωσε η βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής, για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται, κατά την σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε λίστα 74 προσώπων που προτείνει να κληθούν ως μάρτυρες.

Ο κατάλογος της πλειοψηφίας περιλαμβάνει ονόματα όπως αυτά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και σειρά βουλευτών που έχουν διατελέσει υφυπουργοί στο εν λόγω υπουργείο.

Ζητεί επίσης να κληθούν πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Πάνος Σκουρλέτης και Παναγιώτης Λαφαζάνης, αλλά και πρώην υπουργοί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που εμπίπτουν στο υπό διερεύνηση διάστημα.