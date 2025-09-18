Κ. Μητσοτάκης: Θέλουμε οι πολίτες όπου και αν βρίσκονται να αισθάνονται ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες

«Θέλουμε οι πολίτες όπου και αν βρίσκονται, από το πιο απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου μέχρι το πιο ορεινό χωριό, να αισθάνονται ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στις ίδιες ποιοτικές υπηρεσίες παιδείας, υγείας. Έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προήδρευσε σε σύσκεψη στη Μύρινα με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της Λήμνου και του Άη Στράτη.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «το ζήτημα του ΦΠΑ και της αδικίας που υπήρχε μεταξύ Λήμνου, Άη Στράτη και της Λέσβου αντιμετωπίζεται πια δραστικά, με την εξίσωση των χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Βόρειου και του Νοτίου Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους».

Επανέλαβε, επίσης ότι θεωρεί «σημαντική και την πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε, που αφορά όλη την επικράτεια, να μηδενίσουμε εντός διετίας τον ΕΝΦΙΑ για όλους τους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, κάτι που αφορά όλο το νησί της Λήμνου -με εξαίρεση τη Μύρινα- και όλο τον Άη Στράτη.

«Όμως, προφανώς, η στήριξή μας δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε μια σειρά από οριζόντια μέτρα. Κάθε φορά που ερχόμαστε με τον υπουργό και τον υφυπουργό, θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου» τόνισε.

«Σε μετάβαση η Λήμνος»

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Λήμνος είναι ένα νησί που βρίσκεται ουσιαστικά σε μια μετάβαση. «Πολύ εξαρτημένο, και ορθά, από τον πρωτογενή τομέα, κάνει, νομίζω, τα πρώτα βήματα στην ανάδειξή του ως ενός διαφορετικού τουριστικού προορισμού. Πιστεύω πάρα πολύ στη δυνατότητα και της Λήμνου και του Άη Στράτη να μπορέσουν να προσελκύσουν ποιοτικό τουρισμό, αλλά νομίζω ότι το “παιχνίδι” θα κριθεί ακριβώς σε έναν τουρισμό με κανόνες, έτσι ώστε το νησί να μην χάσει αυτό τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα του» πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «για τον πρωτογενή τομέα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς και στις προηγούμενες συναντήσεις μας: τη σημασία που δίνουμε στο έργο του αναδασμού, το οποίο ήδη δρομολογείται, την ανάγκη να προστατεύσουμε τους υδάτινους πόρους, αλλά να αντιμετωπίσουμε και άμεσες ανάγκες της κτηνοτροφίας, αποζημιώσεις οι οποίες ακόμα πρέπει να δοθούν για ζωοτροφές».

«Μου ετέθη μετ' επιτάσεως το ζήτημα του κτηνιάτρου και είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, ερχόμενος εδώ, με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και να του ζητήσω -και δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει άμεσα- να έχουμε έναν στρατιωτικό κτηνίατρο στη Λήμνο, ο οποίος θα έρθει άμεσα έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του νησιού έως ότου τελεσφορήσει η προκήρυξη την οποία εδώ και καιρό "κυνηγούμε", που αφορά γενικά τις προσλήψεις κτηνιάτρων. Μία ανάγκη που αφορά συνολικά τον πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε, να ξέρετε ότι είμαστε εδώ πάντα με τα αυτιά μας ανοιχτά να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Και βέβαια, να πω τελειώνοντας ότι πρώτα και πάνω απ' όλα θέλουμε οι ακρίτες μας στο βορειοανατολικό Αιγαίο να αισθάνονται ασφαλείς. Έχουν κάθε λόγο να το αισθάνονται αυτό. Μια Ελλάδα η οποία είναι ισχυρή, προβάλλει τα δίκαιά της με αυτοπεποίθηση, ενισχύει διαρκώς τις Ένοπλες Δυνάμεις της, οι οποίες είναι ταυτισμένες και με την περιοχή αυτή. Οπότε, σε αυτό το μήκος κύματος θα συνεχίσουμε και προσβλέπω στο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα θέματα τα οποία έχουμε στην ατζέντα μας» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Δήμαρχος Λήμνου: Σε τροχιά ανάπτυξης η Λήμνος

Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα τόνισε: «Ευχαριστούμε τον κύριο πρωθυπουργό που είναι κοντά μας. Η Λήμνος είναι ένα νησί πραγματικά σε τροχιά ανάπτυξης. Κάνουμε σπουδαία, σημαντική δουλειά, συστηματικά, και ο Δήμος, εν γένει η Αυτοδιοίκηση, ο ιδιωτικός τομέας. Υπάρχει έντονη επενδυτική δραστηριότητα και ενδιαφέρον, κύριος κορμός της οικονομίας μας είναι ο πρωτογενής τομέας, τον οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο. Θα τα πούμε και ειδικότερα μετά, στη σύσκεψη. Και φυσικά, υπάρχει μία στροφή προς τον τουρισμό, την οποία τη δουλεύουμε, Αυτοδιοίκηση και μαζί οι δραστηριοποιούμενοι στον τουρισμό, και χρειαζόμαστε εκεί να βάλουμε έναν τουρισμό με κανόνες, γιατί δε θέλουμε με τίποτα η Λήμνος να χάσει αυτά τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά και την ταυτότητα που έχει. Και όπως είδατε εσείς, κατά τη διαδρομή σας στην κεντρική αγορά, όλοι οι αλλοδαποί επισκέπτες τουρίστες σας είπαν ότι είναι κάτι μοναδικό, σας είπαν τη λέξη “unique” και επισκέπτονται και ξαναεπισκέπτονται».

«Αυτό το μοναδικό θέλουμε να το διατηρήσουμε, αλλά να το φέρουμε μέσα στην αγορά, όροι ανάπτυξης, να παραμείνουν εδώ οι νέες οικογένειες, να παραμένουν νέοι άνθρωποι, να μπορεί έτσι να υπάρχει εύφορο έδαφος για δραστηριότητα. Είναι πολλά τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε -θα τα πούμε και μετά- και τα οποία πρέπει να τα “τρέξουμε”, γιατί αφενός πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις ανάγκες της καθημερινότητας, που είναι δεκάδες, αλλά και να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις της ανάπτυξης, η οποία έρχεται και πρέπει να την προλάβουμε εμείς και να μη μας προλάβει εκείνη» σημείωσε.

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Να δώσουμε το κίνητρο στους ανθρώπους να μείνουν

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Κωνσταντίνος Σινάνης ανέφερε: «Οικοδέσποινα είναι η συνάδελφος σήμερα, αλλά κι εμείς από την πλευρά μας να σας καλωσορίσουμε εδώ, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της οποίας αποτελούμε μέρος, όπως συνηθίζει να λέει και ο Σεβασμιώτατος, “ο έτερος «πνεύμων» αυτής της Περιφερειακής Ενότητας”. Όπως είπε και η προλαλήσασα, είναι ο πρωτογενής τομέας ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης και επιβίωσης των νησιών μας. Η κτηνοτροφία και η αλιεία είναι δύο βασικοί τομείς, οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν. Πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε το κίνητρο στους ανθρώπους να μείνουν, να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά και, ει δυνατόν, να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν πάνω στα νησιά».

«Κύριε πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα νησιά του Βορείου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου είναι το δημογραφικό. Είναι ένα θέμα το οποίο το βάζουμε στο τραπέζι τώρα, στον πρόλογο που κάνουμε, και νομίζω ότι υπάρχουν και ιδέες και προτάσεις τις οποίες θέλουμε να ακούσετε και να τις συμπεριλάβετε κι αυτές στο ευρύτερο σχέδιο της καταπολέμησης αυτού του προβλήματος και να μπορέσουμε μαζί, συνεργατικά, να βρούμε μία λύση» συμπλήρωσε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου.

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πλήρως ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, όπου ξεναγήθηκε από τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου Παύλο Τριανταφυλλίδη. Το ανακαινισμένο Μουσείο εγκαινιάστηκε στις 2 Αυγούστου και υιοθετώντας σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση και ψηφιακές εφαρμογές προσφέρει «ζωντανή» αφήγηση για τον πολιτισμό και την ιστορία της Λήμνου, από την προϊστορική έως τη ρωμαϊκή περίοδο.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στην αγορά της Μύρινας όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιχειρηματίες και κατοίκους, ενώ επισκέφθηκε και τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Λήμνου «Ο Καλός Σαμαρείτης».