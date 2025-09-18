ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: «Καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τις «μεθοδεύσεις» της κυβέρνησης ώστε να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Βασίλης Κόκκαλης, στο περιστύλιο της Βουλής.

Στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τέμπη, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και αγνοούν επιδεικτικά ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται πραγματικά και ποινικά σε αυτό το σκάνδαλο, αλλά και αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στην εξιχνίαση αυτού του σκανδάλου. Καταγγέλλουμε αυτή την μεθόδευση.