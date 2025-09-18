Logo Image

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: «Καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: «Καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Δηλώσεις του τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη

Τις «μεθοδεύσεις» της κυβέρνησης ώστε να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Βασίλης Κόκκαλης, στο περιστύλιο της Βουλής.

Στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τέμπη, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και αγνοούν επιδεικτικά ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται πραγματικά και ποινικά σε αυτό το σκάνδαλο, αλλά και αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στην εξιχνίαση αυτού του σκανδάλου. Καταγγέλλουμε αυτή την μεθόδευση.

