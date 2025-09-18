ΥΠΕΞ: Όσο υπάρχει απειλή πολέμου και επίδειξη αναθεωρητισμού, δεν πρόκειται να δεχθούμε ένταξη της Τουρκίας στο SAFE

Για τα ελληνοτουρκικά, τη Λιβύη, καθώς και τα εν εξελίξει πολεμικά μέτωπα σε Γάζα και Ουκρανία, κλήθηκε να απαντήσει κατά την ενημερώση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κυρία Λάνα Ζωχιού.

Σχετικά με την τουρκική Navtex και το Πίρι Ρέις, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε χαρακτηριστικά: «Είμαστε στη φάση που έχει εκδοθεί μια NAVTEX από την Τουρκία. Η Ελλάδα εξέδωσε μια αντι-NAVTEX, όπως προβλέπεται και, μέχρι πριν μπω στην αίθουσα, δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού, δεν έχει δηλαδή μετακινηθεί από το λιμάνι της Σμύρνης. Παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα. Kαι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η κυρία Ζωχιού τόνισε: «Έχουμε παρά πολύ πρόσφατα ακόμα μία δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Antonio Costa, ο οποίος ήταν απολύτως σαφής λέγοντας ότι στον Κανονισμό SAFE δεν δύνανται να συμμετέχουν χώρες, οι οποίες απειλούν με πόλεμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το σημείο, τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν τοποθετηθεί με σαφήνεια. Όσο υπάρχει η απειλή πολέμου και όσο η Τουρκία επιδεικνύει αναθεωρητισμό εις βάρος της Ελλάδας, η Ελλάδα, από την πλευρά της, δεν πρόκειται να δεχτεί μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή την ένταξη της Τουρκίας στον κανονισμό SAFE».

Για τουρκολυβικό μνημόνιο και μεταναστευτικές ροές

Σε ερώτηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, απάντησε: «Η θέση μας είναι γνωστή. Το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο καταστρατηγεί το Διεθνές Δίκαιο και συνεπώς δεν δημιουργεί έννομα αποτελέσματα. Η θέση μας είναι γνωστή και στις δύο πλευρές, το έχει θέσει και στις δύο πλευρές ο Υπουργός Εξωτερικών τόσο όταν πήγε εκεί, όσο και όταν ήρθε εδώ ο Λίβυος αξιωματούχος από την πλευρά της Βεγγάζης. Σημειώνεται το γεγονός ότι το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, επί του πεδίου. Και μένουμε σε αυτό».

Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, όπως είπε, «από την Τρίπολη στην Ελλάδα είναι μηδενικές. Το πρόβλημα υπάρχει από το Tobruk προς την Κρήτη. Στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, τα στοιχεία των δύο τελευταίων μηνών ήταν αδιάψευστα. Είχαμε μία ραγδαία μείωση των μεταναστευτικών ροών από το Tobruk. Ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις είναι ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζονται τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η γεωγραφία, καθώς και η εκτενής συνοριακή γραμμή της Λιβύης, όπου προφανώς η επιτήρηση καθίσταται δύσκολη. Οπωσδήποτε παρακολουθούμε το θέμα και παραμένουμε σε επιφυλακή και είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».

Για τη Γάζα – «Στρατηγικός εταίρος το Ισραήλ»

Αναφερόμενη στη Γάζα, η κυρία Ζωχιού επισήμανε: «Έχει νομίζω τοποθετηθεί αρκετές φορές για αυτό το θέμα και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Αναντίρρητα αυτή τη στιγμή συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Η Ελλάδα σε όλους τους τόνους και με εθνικές δηλώσεις, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει τοποθετηθεί για θέματα που αφορούν στην κρίση στη Γάζα και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική κρίση, σε ό,τι αφορά την ανάγκη και την προτεραιότητα να επιτευχθεί εκεχειρία και κατά δεύτερον να προχωρήσει το θέμα μαζικής ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, προκειμένου να αμβλυνθεί η ανθρωπιστική κρίση. Έχει τοποθετηθεί επίσης ως προς τα θέματα της θεσμικής και οικονομικής ενίσχυσης της Παλαιστινιακής Αρχής».

«Η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ. Ως στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ και ως αξιόπιστος συνομιλητής του Ισραήλ, έχει επιστήσει πολλές φορές την προσοχή σε θέματα που άπτονται της Γάζας, όπως πρέπει να κάνει και κάθε εταίρος. Οπότε, νομίζω, θα μείνω εκεί ως προς το θέμα αυτό», πρόσθεσε.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, υπογράμμισε: «H Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τήρησε ξεκάθαρη στάση καταδικάζοντάς την κατηγορηματικά και υποστηρίζοντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της ΕΕ ως απάντηση, περιλαμβανομένου του τομέα των θεωρήσεων. Τονίζοντας, ωστόσο, παράλληλα ότι το πρόβλημα δεν είναι ο ρωσικός λαός, με τον οποίον άλλωστε μας συνδέουν μακραίωνοι δεσμοί, αλλά η απόφαση της ρωσικής ηγεσίας να επιτεθεί σε ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος».